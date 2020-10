Maria Grazia Cucinotta/ “Recitare con Massimo Troisi una grandissima fortuna”

Maria Grazia Cucinotta è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice e regista è pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla vita privata a quella professionale e non solo. Sicuramente la Cucinotta parlerà anche di quando giovanissima è riuscita a scampare ad una violenza fisica. Dalle pagine del settimanale Diva e Donna, l’attrice che peraltro è anche presidente ella Onlus Vite Senza Paura , ha raccontato: “mi trovavo in trasferta a Parigi. Stavo andando a fare un provino per una pubblicità, ma a scanso di equivoci: non ero truccata, ai provini pubblicitari porti solo il tuo book”. Una precisazione importante quella volutamente fatta dalla bellissima attrice che aveva soli 20 anni quando è riuscita a sfuggire ad una violenza fisica. “Indossavo la tuta, la felpa… sono entrata nel portone e uno sconosciuto in giacca e cravatta è entrato dopo di me – ha poi aggiunto – “come tutte le donne sono crescita con l’abitudine di guardarmi alle spalle, ma non ho avvertito una sensazione di pericolo”. Per fortuna la Cucinotta è riuscita a scappare: “sono scappata, mi ha inseguito per le scale. Sono entrata in casa. Tutto è durato meno di un attimo, ma sono cose che non dimentichi”. Il pensiero dell’attrice però è per tutte quelle donne come sono riuscite a salvarsi da un violenza: “penso a cosa deve provare chi non ci è riuscita. Dopo pensi a quello che potrebbe succedere e la paura ti fa prendere decisione affrettate. Ho pensato di voler prendere il porto d’armi”.

Maria Grazia Cucinotta: “I Laureati? Ero wild e inesperta”

Il successo di Maria Grazia Cucinotta come attrice è sicuramente legato ai film “I Laureati” del 1995 e il capolavoro de “Il postino” del 1994 di Massimo Troisi. Parlando della commedia diretta da un giovanissimo Leonardo Pieraccioni, l’attrice ha detto: ” allora ero “wild” e inesperta, ma sincera, una caratteristica che penso di avere ancora. Oggi, rivedendo il film, penso che certe battute le avrei volute dire diversamente, meglio, ma è anche vero che questo avrebbe fatto perdere spontaneità al personaggio. D’altronde nella vita non proviamo varie volte prima di dire una frase”. Parlando, invece, del grandissimo Massimo Troisi, la Cucinotta ha solo parole di grande affetto e stima: “poter recitare con lui è stata una grandissima fortuna. Massimo mi ha insegnato a stare davanti alla macchina da presa e su un set. Non voleva che tu recitassi, ma che tutto fosse naturale: è stato per me il più grande insegnamento, che mi sono sempre portata dietro, cercando però di diventare più forte, con l’esperienza”. Infine parlando dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e di come sia cambiata la vita di chi lavora nel cinema, la Cucinotta non ha dubbi: “ora è il momento di continuare a lavorare. Ho appena finito un film nel quale ci facevano costantemente i tamponi e non potevamo avere altri contatti, ma sono sacrifici che fai volentieri per questo lavoro, per sostenere il cinema. L’importante è che i film continuino ad avere un pubblico”.