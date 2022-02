Giulia Lisioli, chi è la fidanzata di Blanco/ “Mi prendo sempre cura di lei e…”

CHI È GIULIA LISIOLI, FIDANZATA BLANCO

Giulia è la fidanzata di Blanco, il cantante di “Mi fai impazzire” che quest’anno partecipa al Festival di Sanremo 2022. Si chiama Giulia Lisioli la dolce metà della rivelazione della musica italiana che ha conquistato le classifiche radiofoniche e la hit parade con il suo album di debutto “Blu Celeste”. La coppia è uscita allo scoperto durante i Seat Music Awards quando il cantante diciottenne si è presentato mano nella mano con la misteriosa fidanzata. I social sono, manco a dirlo, impazziti ed è partita la caccia al nome! Poco dopo si è scoperto il nome: Giulia!

La conferma definitiva è poi arrivata da parte dello stesso Blanco, che intervistato da Vanity Fair, ha rivelato: “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo! L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo“. La coppia vive a Calvagese della Riviera, un piccolo paese della provincia di Brescia, e le cose tra i due proseguono a gonfie vele. Proprio il cantante di “Notti in bianco” parlando del rapporto con la fidanzata ha precisato: “Mi prendo cura di lei. Sempre“.

FIDANZATA BLANCO: INSIEME A SANREMO?

Chissà che Blanco non decida di portare con sé la fidanzata Giulia Lisioli al Festival di Sanremo 2022. Il cantante, infatti, è in gara tra i Big e quale occasione migliore per festeggiare questo importantissimo riconoscimento con la sua dolce metà. L’amore tra i due procede alla grande come ha sottolineato proprio l’artista che a Rolling Stone ha detto: “Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita“.

Il successo del suo disco “Blu Celeste” è sotto gli occhi di tutti. Le sue canzoni sono delle vere e proprie hit cantate e condivise da milioni di giovanissimi (e non solo). Intervistato da Radio Zeta, il cantante ha parlato così del singolo “Blu celeste”: “Voglio che ognuno viva questa canzone come crede“. Infine sul tema del disco ha detto: “E’ il mare. Mi rilassa molto da sempre, e quando sono li da solo a ‘peso morto’ nell’acqua penso solo che alla fine siamo solamente un puntino nell’Universo“.

