Giulia Maccaroni, skipper morta in barca/ “Da sola a bordo”: giallo su incendio

Il caso di Giulia Maccaroni, giovane skipper morta in circostanze ancora poco chiare a bordo di un veliero la scorsa domenica è stato nuovamente affrontato nel corso della trasmissione Estate in diretta. Al programma di Rai1 sono emerse una serie di interessanti novità dopo la testimonianza giunta ieri alla medesima trasmissione. Si è trattata di una testimonianza anonima secondo la quale Giulia avrebbe incontrato qualcuno la sera del rogo. E’ quanto emerso dopo aver visionato le immagini delle telecamere.

Per il testimone, nel dettaglio, “è arrivata con una persona, forse il fidanzato, si sono salutati. E’ salito a bordo, ma non dormiva con lei. A bordo lei stava da sola”. Una testimonianza che ha destato scalpore anche se, come spiegato dall’inviata del programma, fonti investigative hanno sottolineato che la persona in questione sarebbe stata già sentita ma a bordo non sarebbe salito nessuno. Le telecamere hanno registrato tutto e ora è tutto al vaglio degli inquirenti.

Giulia Maccaroni, morta nel sonno: “nessuno sapeva che era a bordo”

La procura che indaga alla morte di Giulia Maccaroni ha riferito che domani mattina è stata fissata l’autopsia sul corpo della giovane skipper e successivamente la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali. Ieri si è compiuto anche un nuovo sopralluogo sul relitto. Si è trattato di una ricognizione anche in presenza degli esperti per cercare di capire da dove potrebbe essere partito l’incendio. Attualmente si indaga per incendio colposo ma dalla procura non risultano ufficialmente degli iscritti nel registro degli indagati che quindi procede contro ignoti.

Giulia ha sicuramente visto qualcuno ma a bordo del veliero per quello che risulta non è salito nessuno quella sera. Di certo non si è trattato di un banale incidente o di un evento casuale. L’autopsia chiarirà molti dubbi a partire dalle cause della morte. Il sistema di videosorveglianza è imponente e dopo l’incendio subito è scattato l’allarme ma nessuno sapeva che a bordo c’era una ragazza che stava dormendo, lo sapevano solo il capitano e l’armatore a cui la ragazza aveva chiesto di potersi fermare per l’ultima sera.



