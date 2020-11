Giulia Maria Scarano/ La Contessina de Il Collegio 5 finirà in punizione?

Giulia Maria Scarano è la Contessina de Il Collegio 5. Chi segue il docu-reality di Rai2 sa bene che la biondina è riuscita a bucare lo schermo sin dalla prima puntata e tutto per via del suo curioso accento che rende ancora più divertenti le cose che dice e che. Anche lei come tutte, nella scorsa puntata si è dovuta lasciare andare al famoso taglio dei capelli, ma cosa combinerà questa sera quando il programma tornerà in onda nel prime time di Rai2. Le anticipazioni non lasciano pensare a niente di buono visto che toccherà alla Petolicchio tenere i ragazzi a bada, dovrà fare lo stesso anche con la Contessina? Ma chi è Giulia Maria Scarano e da dove viene? Chi ha seguito Il Collegio sa bene che Giulia arriva dalla Puglia e che al suo primo giorno nel programma ha tirato fuori alcune leccornie della sua terra, a partire dal formaggio, per cercare di corrompere la sorvegliante ma senza ottenere molto.

Giulia Maria Scarano, la Contessina de Il Collegio finirà in punizione?

La giovane collegiale arriva da Manfredonia e ha 14 anni. I suoi genitori la definiscono un vulcano ma ammettono anche che è molto attaccata alla famiglia e e alle sue origini. Quello che è certo è che Giulia Maria Scarano è piccola, una delle più piccole dell’edizione, ma non ha paura di nessuno, come lei stessa ha sottolineato nel suo video di presentazione. Lei ama tutte le cose che non sono sobrie perché odia non stare al centro dell’attenzione convinta che sia bello distinguersi dagli altri e non confondersi. Naturalmente Giulia non parla solo di abbigliamento e aspetto fisico ma anche del suo modo di parlare ma non chiedetele mai di fare lavori di casa, quelli non li farà mai ed è per questo che ha ottenuto l’etichetta di Contessina, ma siamo sicuri che nella sua esperienza ne Il Collegio non capiterà mai di fare qualche piccolo lavoretto domestico o simili? Lo scopriremo questa sera guardandola.



