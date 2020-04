Giulia Molino/ “Butterò il cuore oltre l’ostacolo” (Amici 2020)

GIULIA MOLINO VINCERA’ AMICI 2020?

Siamo ormai in dirittura di arrivo e questo ha cambiato anche l’umore di Giulia Molino. La cantante spesso e volentieri ha iniziato le sue settimane in casetta ad Amici 2020 tra le lacrime e non solo per l’emozione della diretta ma anche per quelli che erano poi i giudizi di professori e giudici. Questa settimana però tutto è stato diverso perché il sorriso non ha mai lasciato il volto di Giulia Molino che sembra aver ricevuto una carica davvero importante dopo la telefonata ricevuta da Francesco Bertoli. Il suo amico e compagno di avventura l’ha pregata di andare avanti credendo in sé stessa e senza mai mollare perché deve essere sempre pronta a cantare, l’unica cosa che ama fare e che non può smettere, e questo le ha restituito forza e solarità. Questa settimana in sala ha solo provato di continuo pezzi su pezzi e sempre con il sorriso e la sua forza di sempre.

LE LACRIME PER CARUSO DI LUCIO DALLA AD AMICI 2020

Unico momento un po’ giù di tono è quando si è confrontata con Caruso di Lucio Dalla. A quanto pare il famoso brano sarà uno di quelli che Giulia Molino dovrà portare sul palco del serale di Amici 2020 in questa agguerrita finale che la vedrà contrapposta all’amica e collega Gaia Gozzi. I brani di quest’ultima sono in vetta alla classifica ma anche quelli di Giulia si stanno dando da fare tant’è che mai come quest’anno il risultato sembra essere in forse almeno fino alla fine. Anche i professori non si sono sbilanciati questa settimana facendo arrivare in casetta giudizi positivi per tutti e poche critiche. In particolare, Rudy Zerbi si è complimentato con Giulia Molino per la sua ottima semifinale e poi l’ha invitata a “buttare il cuore oltre l’ostacolo” in questa finale ricevendo i ringraziamenti della cantante quasi commossa alle sue parole.

ULTIMI CONSIGLI PRIMA DELLA FINALE DI AMICI 2020

Proprio in uno degli ultimi pomeridiani di Amici 2020, Giulia Molino è stata raggiunta da Manuela che le ha subito detto: “Ti guardavo e mi hai ricordato Sofia Loren, i tratti proprio… è proprio vero da dove viene la persona assume il carattere, le movenze del posto in cui viene. La tua mimica facciale non puoi capire quanto fa, è come se entrassi in casa della gente, solo voi di quel posto lì lo potete fare. Volevo sottolineare questa cosa”. La vocal coach poi l’ha spinta a provare Caruso ma alla fine anche lei si è commossa proprio pensando alla canzone e al grande artista che l’ha lanciata: “Siamo ancora qui a parlarne, bravo”. Giulia l’ha pregata di non piangere perché così dovrebbe abbracciarla ma non può. Alla fine Manuela la prega di non cambiare mai e tenersi stretta quest’aria vera e da scugnizza. Cosa sarà in grado di trasmettere questa sera nella finalissima di Amici 2020?



