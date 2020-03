Giulia Molino/ In lacrime per Francesco: “mi manca, mi sento sola” (Amici 2020)

Giulia Molino è una delle concorrenti del serale di Amici 2020, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi in onda venerdì 6 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Durante la seconda puntata la cantante dovrà confrontarsi con un classico di Lucio Dalla: “Piazza Grande”. Un brano bellissimo e non facile da interpretare che vede la giovane cantante in piccola difficoltà in sala prove. Le prof di canto, infatti, le consigliano: “cerca di distinguere nel racconto le parti più intimiste come il ricordo del suo passato, lo so che stai colorando la voce, ma sceglie bene i livelli di racconto”. Dopo i consigli da parte delle prof, Giulia sembra più convinta e a fuoco sul brano di Lucio Dalla con tanto di approvazione da parte delle prof: “già va meglio, prendi nota dei consigli e falli tuoi”. Poi è la volta di “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli e interpretato anche dalla grandissima Ornella Vanoni, che Giulia interpreta alla grande.

Giulia di Amici 2020: “Sono una persona molto fragile”

Dopo l’eliminazione di Francesco durante la prima puntata del serale, Giulia Molino reagisce molto male in cassetta scoppiando in lacrime. “Mi sento un pò sola, adesso Fra mi manca davvero tanto. Mi sento molto sola, qui parlano tutti di amicizia che sono tutti amici ma io credo che finché c’è un obiettivo comune, non dico che sia impossibile, ma è difficile che siamo tutti amici. Poi c’è questo senso di pudore, di non dirsi le cose, che mi sembra stupido. Sono convinta che sia una semplice convivenza e mi sento sola, ho un nodo alla gola” dice in lacrime la concorrente di Amici di Maria De Filippi. Un momento di grande sconforto per l’interprete che alle telecamere di Amici confida: “avrei bisogno tipo di una voce amica, di un abbraccio amico, invece mi trovo sola ed è difficile consolarmi da sola”. Per non pensare a quello che sto sentendo io, per riempirmi cerco di colmare le preoccupazioni degli altri per non soffermarmi sulle mie” dice in lacrime la cantante che prosegue dicendo “mi manca chiedere consigli, sfogarmi, chiedere conferme. Sono una persona molto fragile e ho bisogno tantissimo delle conferme degli altri su tutto”.

