Giulia Molino è una dei talenti più apprezzati di quest’ultima edizione di Amici 19. Orgogliosamente napoletana, la ragazza con delle barre taglienti, riesce sempre a conquistare il pubblico, lasciandolo anche di sasso per i testi qualitativamente forti come pugni nello stomaco. “Il sogno di una vita, la musica può unirci. Questa è felicità, questa è vita. Non bastano parole per ringraziarvi dell’affetto e della carica che mi state trasmettendo con i vostri messaggi, siete una forza immensa. Grazie Amici per questa gioia infinita”, ha scritto lei dopo il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia. “Era da tempo che non si ascoltava un talento del genere”, si legge tra i commenti del web quando si ascoltano le sue canzoni. Ad apprezzare le doti dell’artista ventenne sono stati anche i giornalisti che hanno partecipato, sabato scorso, al talent show in onda su Canale 5. “Ha una voce incantevole e la capacità di emozionare”, hanno affermato.

Giulia Molino prima di Amici: corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne

Nata a Scafati, Giulia Molino rivendica con forza attraverso i social network, la sua appartenenza partenopea. “Mi manca il Vesuvio, mi manca il rumore del mare. Mi manca Sua Maestà Pizza Margherita, l’odore del ragù domenicale che invade le strade”, ha scritto Instagram. “Solo questo mi è rimasto”, il suo cavallo di battaglia, sta riscuotendo enorme successo. “Sto vivendo l’esperienza più bella che potessi immaginare, sono una persona fortunata. Grazie ad Amici per gli insegnamenti che mi aiutano a crescere, grazie al vostro supporto e affetto”, scrive ancora chiacchierando con i follower. Nel frattempo, una fanpage ha beccato un suo video nella stagione 2016-2017 dove si è presentata a Luca Onestini come corteggiatrice (ma non era minorenne all’epoca?). “Ho tanti ricci quanto disordine, sia nella testa che nella vita. Sono abbastanza disordinata!”, aveva affermato. “Però se sono qui ho le idee abbastanza chiare sul fatto che mi piaci. Mi piacciono le tue mani, è una cosa che noto. Noto nelle persone le mani e gli occhi!”.

