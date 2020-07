Temptation Island 2020, 2a puntata/ Diretta e coppie: Annamaria chiede il falò?

TEMPTATION ISLAND 2020, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Temptation Island 2020 torna in onda oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su canale 5, con la seconda ed imperdibile puntata. Dopo aver incollato 3.698.000 spettatori pari al 21.6% di share con la prima puntata, Filippo Bisciglia, dalla splendida cornice del villaggio Is Morus Relais in Sardegna, tornerà a raccontare il viaggio dell’amore delle sei coppie che hanno accettato di mettere alla prova il proprio rapporto. Nel villaggio ci sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Andrea e Anna, Antonio e Annamaria, Alessandro e Sofia. Se le coppie vip non hanno avuto alcun problema nel corso della prima puntata, tra le coppie nip c’è già chi rischia di scoppiare e di lasciare il villaggio già stasera. Cosa accadrà, dunque, nel corso della seconda puntata? Andiamo a scoprire tutto.

ALESSANDRO E SOFIA AL FALO’ DI TEMPTATION ISLAND?

Alessandro e Sofia, fidanzati da quattro anni e mezzo, potrebbero essere i primi a lasciare il villaggio. La prima puntata, infatti, si è conclusa con la richiesta del falò da parte di Alessandro. Il 47enne, molto geloso della propria compagna, non ha gradito l’atteggiamento troppo amichevole di Sofia con uno dei tentatori. Deluso e accecato dalla gelosia, Alessandro ha chiesto di poter immediatamente vedere la fidanzata al falò. Cosa farà Sofia? Accetterà la richiesta del fidanzato o la rifiuterà costringendo Alessandro a restare nel villaggio? La stessa Sofia, tuttavia, non ha nascosto la propria delusione di fronte alle parole e al comportamento di Alessandro, reo di aver flirtato con la single Beatrice e soprattutto di aver parlato più dell’ex moglie dalla quale ha avuto due figli che della loro storia. Alessandro e Sofia, dunque, lasceranno il villaggio? E soprattutto, lo faranno insieme o separatamente?

ANNA E ANDREA, VALERIA E CIAVY: COPPIE IN CRISI

Altre coppie che potrebbero non uscire indenni dal villaggio di Temptation Island 2020 sono quelle di Anna e Andrea e di Valeria e Ciavy. Andrea, 27 anni, ha ammesso di aver paura di poter cedere alla tentazione: “Sono più giovane di lei, quindi potrei essere più incline a cedere alle tentazioni”, ha dichiarato. Anna, invece, a 37 anni e con due figlie, spera di poter convincere Andrea ad avere un figlio con lei anche se la tattica di flirtare per finta con un tentatore ha scatenato la rabbia di Andrea e della sua famiglia. Profondamente in crisi sono Valeria e Ciavy con quest’ultimo che ha ammesso di non sapere se è realmente innamorato di Valeria che, dalle anticipazioni, sembrerebbe intenzionata a chiudere la sua storia nonostante si dichiari molto innamorata. Infine, non vanno meglio le cose per Antonio e Annamaria con il primo che ha già commesso una gaffe parlando di “ex fidanzata” mentre parlava della sua attuale compagna che, in lacrime, farà le valigie. Chiederà il confronto?

I TENTATORI E LE TENTATRICI

Undici tentatrici e dodici tentatori animano i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate di Temptation Island 2020. Le tentatrici sono: Benedetta Mottola, Angelica Montali, Federica Mallus, Marialuisa Jacobelli, Bianca Concavo, Alessia Cascella, Simona Pappalardo, Beatrice De Masi, Pavlin Holubova, Ilaria Gallozzi e Francesca Antonelli. I tentatori, invece, sono: Alessandro Basciano, Marco Guercio, Simone Garato, Francesco Muzzi, Carlo Siano, Alberto Cafarchia Alessandro Usai, Davide Lorusso, Alessandro Ubaldi, Francesco Cottarelli, Giuseppe Salamone e Bohdan Beyba.





