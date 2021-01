Giulia Orazi e Gianluca Tornese/ Con il Ripensamento lei lo scaricherà?

Giulia Orazi e Gianluca Tornese ne La Pupa e il Secchione e viceversa

Lei è arrivata con il suo carico di libri (con valigia al seguito) e lui con il suo inconfondibile ciuffo e i suoi zigomi squadrati ma a metterli insieme è stato il racconto del fratello dell’ex corteggiatore, come finirà quindi tra Giulia Orazi e Gianluca Tornese ne La Pupa e il Secchione e viceversa questa sera? La seconda puntata permetterà alle coppie di confermare i loro partner o rinunciarvi scegliendone un altro e sembra proprio che la loro coppia possa essere al rischio visto che la Secchiona ha scelto il Pupo al buio basandosi solo sulle parole del fratello.

Nella prima puntata abbiamo avuto modo di constatare che l’ex corteggiatore è più interessato ai pettegolezzi che allo studio e che è riuscito a toppare durante l’interrogazione non riconoscendo Mario Draghi e finendo nel mirino di tutti per il suo poco rispetto perché si è lasciato andare ad un fastidioso: “che c*zzo ne so” nel vederlo. Orazi gli perdonerà questi errori e lo guiderà verso la luce del sapere oppure no?

Chi sono e cosa fanno nella vita Giulia Orazi e Gianluca Tornese?

Giulia Orazi e Gianluca Tornese formano una delle coppie de La Pupa e il secchione e viceversa ma nella vita di tutti i giorni lei è una veterinaria. 27 anni, di Perugia, la secchiona è timida e molto riservata, le piacerebbe imparare a lasciarsi andare anche se questo non le ha impedito di laurearsi a 24 anni e poi partire per l’Irlanda per uno stage salvo poi tornare per la laurea specialistica. Dall’altro lato abbiamo lui, un doppio ex corteggiatore di Uomini e donne. Gianluca Tornese, classe 1992, originario della provincia di Napoli, coltiva la passione per il calcio, per i viaggi e per la Spagna. E’ molto legato alla sua famiglia composta dalla madre Antonella e dai suoi due cani.



