Giulia Pauselli, compagna Marcello Sacchetta e il loro figlio Romeo Maria/ “Pieni di luce ed energia nuova”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, la gioia di diventare genitori: “E’ qualcosa che non si può spiegare”

Giulia Pauselli è la compagna di Marcello Sacchetta, nonché neomamma di Romeo Maria, nato pochi giorni fa. L’arrivo del piccolo ha reso la ballerina professionista di Amici e la sua dolce metà genitori per la prima volta. Sui social la coppia ha festeggiato a dovere la nascita di Romeo Maria, anche se come ammesso da entrambi è davvero difficile trovare le parole giuste per spiegare e condividere le emozioni provate nel corso di questi messi.

Giulia Pauselli di Amici è diventata mamma/ L'annuncio di Marcello Sacchetta e il nome scelto per il figlio

“Siamo quelli del Non si può spiegare! Anche noi finalmente nel club delle frasi fatte, eppure è così… fa ridere ma qualsiasi tentativo di descrizione risulterebbe banale, non all’altezza di questa immensa emozione!”, ha scritto la coppia dal Policlinico Gemelli di Roma, dove il piccolo Romeo Marito è venuto al mondo.

Giulia Pauselli, senza filtri prima del parto/ "I cambiamenti fisici? Sono normali"

Giulia Pauselli, dal 2001 l’inizio di un sogno

Giulia Pauselli e il suo Marcello sono elettrizzati dal nuovo arrivo in famiglia, al punto che in futuro vorrebbero mettere a disposizione la loro esperienza per “dare tanta forza e positività a tutti i futuri genitori in procinto di conoscere i loro cuccioli!”. Ricordiamo che Giulia, nel 2001, entrò ad Amici come concorrente, poi ottenne un contratto di lavoro presso la compagnia “Complexions Contemporary Ballet” di New York. Dal 2017, invece, una delle professioniste che lavora stabilmente al talent in onda su Canale 5. Tra le tante altre esperienze di Giulia, spiccano il Festival di Sanremo, Ciao Darwin, Tale e Quale Show.

LEGGI ANCHE:

Amici, Giulia Pauselli si sfoga sulla gravidanza/ "Le persone ti guardano male e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA