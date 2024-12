Lo scorso maggio Giulia Pauselli ha deciso di intraprendere un percorso di cambiamento facendo ricorso alla chirurgia per migliorare una parte del corpo che non le piaceva, il seno. È stata lei stessa ad informare i suoi tantissimi follower pubblicando post e storie sul suo profilo Instagram per condividere con tutti coloro che quotidianamente la seguono e la amano tutto il percorso dell’intervento. La splendida e talentuosa ballerina, diventata famosa in passato grazie ad Amici, dopo essersi mostrata in ospedale ha fatto sapere di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva.

Giulia Pauselli è apparsa molto felice in ospedale, ai suoi seguaci aveva infatti detto che procedeva molto bene il recupero post operatorio, ci aveva anche tenuto a ringraziare i medici della clinica Parioli di Roma che l’hanno operata. In molti si sono chiesti come mai abbia fatto ricorso alla chirurgia, a rispondere a questa domanda è stata lei stessa dicendo che oggi è una mamma follemente innamorata del suo bambino ma non dimentica ‘Giulia donna’ e il diritto di sentirsi di nuovo bella.

Giulia Pauselli è diventata mamma per la prima volta nel 2022, durante la gravidanza naturalmente il suo corpo è cambiato molto ma non ha mai avuto il timore di mostrarsi sui social. In più occasioni, però, aveva detto ai suoi tantissimi follower di essere molto turbata a causa delle dure critiche che riceveva mentre era in dolce attesa e dopo il parto. A detta sua è molto importante sentirsi in armonia con il proprio corpo, lei ha fatto sapere che prova gratitudine amore per l’esperienza che la vita le ha donato, però si è voluta fare un regalo rifacendosi il seno.

Dopo l’operazione al seno ai suoi seguaci aveva detto: “Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle”. Mostrandosi con una fascia che le proteggeva il seno aveva poi rassicurato i fan dicendo che stava bene e che era molto felice. Li aveva anche ringraziati perché attraverso i messaggi stavano condividendo le loro curiosità e le loro esperienze.