Giulia Peditto, fidanzata Dargen D’Amico/ Una polaroid conferma il loro amore

Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D’Amico. I due oramai non si nascondono più e sui social spunta una polaroid di loro due insieme a Sanremo dove il cantante ha partecipato con il brano “Dove si balla” facendo ballare davvero tutti. Un successo straordinario per il cantautore che ha collaborato anche con Fedez per il suo ultimo disco “Disumano”. Il suo brano, infatti, è ai vertici delle classifiche di vendite e dell’AirPlay radiofonico da settimane e si candida a tormentone annunciato per l’estate 2022. Il grande successo ha immancabilmente acceso i riflettori sulla sua vita privata e sentimentale. Il cantante è felicemente fidanzato con Giulia Peditto, insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni. Nessuno dei due ha mai né smentito né confermato la cosa, anche se sui social durante la partecipazione del cantante alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è spuntata una doppia foto, per la precisione polaroid, in cui si vedono i due felici ed abbracciati.

Che dire: Giulia e Dargen sono una coppia e non si nascondono più. Proprio sui social i due sono stati spesso pizzicati insieme a Chiara Ferragni e Fedez di cui sono entrambi molto amici. Non solo, i due hanno partecipato anche alla presentazione e lancio della serie tv “The Ferragnez”.

Giulia Peditto e Dargen D’Amico: chi è la fidanzata del cantante di “Dove si balla”

Giulia Peditto e Dargen D’Amico sono una coppia. Oramai i due non si nascondono più visto che sui social, in diverse occasioni, hanno pubblicato degli scatti che lasciano intuire che tra i due ci sia qualcosa di speciale. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Giulia Peditto è un’ insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni. Ha 28 anni e da tempo lavora come insegnante di yoga sia con sessioni private che online su Otto Studio. Nata da madre italiana e padre senegalese, Giulia è una grandissima appassionata di fitness, ma anche di natura e viaggi che spesso ha condiviso proprio con la sua grandissima amica Chiara Ferragni.

Non solo, la passione per i viaggi è sicuramente una delle cose che condivide con il fidanzato Dargen D’Amico che non ha mai nascosto di essere un viaggiatore nato! Proprio durante un’intervista rilasciata a Pinocchio, il cantante di Dove si balla ha dichiarato: “viaggiare è quello che ho fatto per dieci anni ed era il mio equilibrio: facevo i dischi per viaggiare e quello che vivevo nei viaggi finiva nei dischi”.

