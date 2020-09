Giulia Provvedi avverte Andrea Zelletta al GF Vip/ “Tieni gli ormoni a bada!”

Andrea Zelletta ne è ben consapevole: ci sono molti occhi puntati su di lui, e non solo quelli del Grande Fratello Vip. La sua fidanzata, Natalia Paragoni, lo segue da casa e il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto la sua gelosia. A lanciargli un avvertimento da casa non è però la modella ed ex corteggiatrice sua fidanzata ma una donna che ha già affrontato questa avventura televisiva: Giulia Provvedi. La gemella bionda de Le Donatella ha avvertito il tarantino, chiedendogli di “non fare il farfallino con battutine di basso livello”, proprio perché a guardarlo da casa c’è Natalia, ragazza bellissima che deve tenersi ben stretta. “Tieni gli ormoni a bada, dalle nostre parti si dice così”, ha ancora continuato Giulia.

Giulia Provvedi scatenata: da Zelletta alle donne della Casa del Grande Fratello Vip

Una scatenata Giulia Provvedi, con la piccola Nicole tra le braccia, ha deciso di condividere con i follower su Instagram le sue impressioni sulla prima puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver lanciato l’avvertimento ad Andrea Zelletta, la Donatella ha commentato anche alcune donne entrate nella Casa: “Vorrei consigliare alle donne della casa, senza far nome, non esplicitate così direttamente ‘ho voglia di pappagallo’”. Riferimenti piuttosto palesi quelli di Giulia, che ha commentato anche un’altra grande protagonista di questa prima puntata: la contessa Patrizia De Blanck. D’altronde il suo ingresso è stato accompagnato dalla prima lite di questa edizione, che ha visto Tommaso Zorzi vittima delle sue ire. Ed è soltanto l’inizio.



