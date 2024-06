Giulia Provvedi, chi è?/ Dal presunto tradimento di Pierluigi Gollini all’amore per Andrea Riso “Sono felice”

Forse non tutti sano che fino a qualche anno fa, Giulia Provvedi era fidanzata con il calciatore Pierluigi Gollini, col quale la modella ed influencer ha vissuto una storia turbolenta a causa di insistenti rumors sui tradimenti del portiere. Se ne parlò persino su Mediaset, quando Giulia era impegnata al Grande Fratello, con indizi mai confermati che sembravano inchiodare il compagno di allora. Si vocifera che in quel periodo gli autori del reality show avessero contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano per mostrare tutto in diretta, ma la cosa poi saltò per via di una diffida arrivata alla stessa opinionista.

“Mi chiamò un autore chiedendomi se avevo le prove. Io ho mostrato tutto, ho documentato quello che avevo con gli autori del programma. E nero su bianco mi hanno detto che prendevo cinquemila euro per questo ingresso. Firmo subito. Non vedevo l’ora di entrare nella casa era il mio sogno, io dovevo entrare a dire a Giulia Provvedi ‘guarda, io ho visto il tuo fidanzato che si portava una…’. Ma poi saltò tutto”, ha raccontato l’opinionista.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, tuttavia, la storia tra Giulia e Pierluigi è finita. I due si sono lasciati dopo tre anni di relazione, con la Provvedi che non ha mai nascosto la sofferenza. “Ero innamoratissima di lui, è stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro: poi non ci siamo incastrati ed è finita”, aveva spiegato la showgirl. Nel 2021 il suo nome fu accostato a quello dello scrittore e content creator Francesco Sole, ma tra i due pare ci fosse stata solo un’amicizia.

Così, arrivando ai giorni nostri, parliamo dell’amore che la Provvedi prova per il compagno Andrea Riso. Una storia che i due tengono al riparo dal gossip, anche se di tanto in tanto vengono avvistati dai paparazzi. Il primo avvistamento nel 2022, poi confermato dai diretti interessati con un post social e l’eloquente “sono felice” di Giulia, che diede il via al loro amore.











