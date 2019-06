Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati/ Lei: “Motivazioni personali”

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. La bionda delle Donatella e il portiere dell’Atalanta si sono detti addio e a comunicarlo è stata proprio la gemella di Silvia. Con un post pubblicato su Instagram con una story, Giulia ha deciso di prevenire l’eventuale gossip sulla rottura. Ecci le sue parole: “Preferisco essere io a dirlo. – esordisce Giulia Provvedi – Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali.” Così, in vista di ciò che la notizia scatenerà sul web, dichiara: “Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili”.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini: perché è finita?

La storia tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è quindi giunta al capolinea ma, inevitabilmente, i fan della cantante come quelli del calciatore si chiedono perché. Al momento, la Donatella non vuole esporsi e ancor meno Gollini, che sui social silenzia. Come dimenticare quando, solo un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia riceveva la notizia di un presunto tradimento del suo fidanzato Pierluigi. In quell’occasione, il ragazzo smentì con un comunicato stampa, in cui dichiarava: “Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita. C’è solo una persona che devo guardare in faccia e a cui devo parlare: è la mia fidanzata. Lo farò senza problemi e con molta serenità, perché la amo.”. A distanza di un anno cosa sarà accaduto?

