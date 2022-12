Giulia Provvedi ha un nuovo fidanzato/ La fuga d’amore in Sardegna!

Grande Fratello vip, Giulia Provvedi ritrova l’amore: i curiosi particolari di gossip

Il cuore torna a battere rintocchi d’amore per Giulia Provvedi. L’ex inquilina e membro del duo formato con la sorella gemella Silvia Provvedi, al Grande Fratello vip, dopo diversi anni di singletudine, torna a dirsi sentimentalmente impegnata. O almeno questo é stando a quanto riporta la pagina social beninformata The Pipol Gossip . A quanto pare la fascinosa bionda del duo musicale Le Donatella si é concessa una fuga d’amore in Sardegna, insieme al fidanzato top secret, di cui trapelerebbe il sospetto nome: Andrea. L’uomo misterioso sarebbe un imprenditore impegnato nel mondo del calcio.

La stessa Giulia Provvedi si é a quanto pare “tradita”, rispetto alla novità nella sua vita, svelando al web di essere tornata ad amare. Ha condiviso online delle immagini sibilline di quello che ora passa al centro del gossip come il suo weekend romantico con il nuovo fidanzato. Dalle curiose immagini sibilline trapelano un orologio da polso e sulla mano un dettaglio che non sfugge all’occhio pubblico del web, di lui. All’anulare sinistro dell’indiziato Andrea spunta, poi, un anello. Che sia il pegno d’amore tra lui e la sospetta fidanzata, Giulia Provvedi? La sorella di Silvia Provvedi potrebbe nascondere un fidanzamento top secret, in virtù della sua manifesta felicità provata al fianco dell’uomo dall’identità misteriosa, sul cui corpo non mancano dei fascinosi tattoos.

Giulia Provvedi torna ad amare, oltre il lutto

L’amore potrebbe, quindi, essere tornato a bussare la porta del cuore dell’ex volto del Grande Fratello vip, che insieme alla sorella gemella nel duo Le Donatella, Silvia Provvedi, sono reduci da un terribile lutto in famiglia. Le Provvedi piangono la morte del padre, il quale é venuto a mancare in seguito ad un infarto, che ha stroncato la vita dell’uomo e compianto genitore delle sorelle Provvedi.

Nell’anno 2018/2019, le sorelle gemelle prendevano parte al gioco del Grande Fratello vip, nell’edizione condotta da Ilary Blasi, passata al centro del gossip per la chicca di fuoco lanciata da Deianira Marzano sulla presunta infedeltà di Pierluigi Gollini nei riguardi della allora fidanzata Giulia. Il gossip sul tradimento esplodeva con l’ingresso di Giulia nella Casa più spiata d’Italia, poco prima che i due fidanzati storici giungessero alla rottura.

