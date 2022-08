Giulia Provvedi “Mia foto con sen* nudo censurata su Instagram, ingiustizia”/ “Gli uomini possono, ipocrisia”

Giulia Provvedi e le foto senza veli su Instagram: “Basta ipocrisia sui social”

Giulia Provvedi dice basta all’ipocrisia dei social e chiede parità tra uomo e donna anche nel mostrare i capezzoli. La sorella bionda de Le Donatella è un fiume in pena, furiosa per l’ennesima censura di Instagram: “Continuo a domandarmi perchè gli uomini con i capezzoli pelosi possono posare senza maglia e non rischiare la censura e noi veniamo censurate IMMEDIATAMENTE, non la trovate un’ingiustizia?” chiede ai follower su Instagram. Poi affronta il tema, approfondendolo, in un’intervista rilasciata a Pipol Gossip.

Silvia e Giulia Provvedi: dalla tv al cinema?/ Le loro carriere al un punto di svolta...

“Rimango sbalordita che in un’epoca come la nostra ancora dobbiamo discutere se una donna debba mostrarsi o meno con il seno scoperto. Ma scherziamo? – ha tuonato allora la Provvedi sul tema, continuando – Onestamente trovo più elegante il seno di una ragazza mostrato senza problemi, che i capezzoli pelosi di un uomo. Non capisco perché sulle donne debba esserci tutte le volte un giudizio antipatico e immotivato. Non me lo spiego. Ma poi cosa cambia? In spiaggia sì, sui social no? C’è molta ipocrisia!”

Giulia Provvedi è incinta?/ "Si ma del ciclo, arriverà anche il mio momento ma..."

Giulia Provvedi: “Ecco chi vorrei vedere nuda su Instagram”

Giulia Provvedi non è affatto disposta ad arrendersi a questo dettame social, anzi lancia la sfida: “Domani farò un altro scatto #freethenipple e lo caricherò nuovamente su Instagram.” Quando allora le si viene chiesto se lo farebbe su OnlyFans a pagamento, lei dichiara: “È un paradosso! Non ha senso fare differenze. Ognuno deve semplicemente fare quello che crede sia più giusto. Ad esempio a me Onlyfans non mi piace su me stessa, ma una donna o un uomo che decide di mostrarsi in quel social, facendosi anche pagare, sta per caso facendo del male a qualcuno? No.”

Giulia Provvedi: "Una batosta l'addio a Pierluigi Gollini"/ "Francesco Sole è..."

Giulia Provvedi ammette di essere stata censurata molte volte sui social per uno scatti ritenuto ‘eccessivo’, “L’ho trovato ingiusto, sono onesta. – ammette –Poi ho iniziato a mettere delle emoticon sulle nudità, e la situazione si è modificata”. Infine svela chi vorrebbe vedere senza censure su Instagram: “Beh, Cara Delavigne. Lei è pazzesca! La adoro. Vederla nuda non mi dispiacerebbe affatto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA