Giulia Quattrociocche è incinta?/ Primo figlio per l’ex Uomini e Donne: sui social…

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è incinta? Secondo alcune indiscrezioni pubblicate su Instagram, l’ex tronista sarebbe in attesa del primo figlio. La Quattrociocche aveva concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Daniele Schiavon con cui sembra vero amore. Dopo pochi mesi, però, i due si sono detti addio ed oggi giunge voce della presunta, prima gravidanza di Giulia che, dopo l’addio a Daniele Schiavon, avrebbe trovato l’amore andando immediatamente a convivere. A riportare la prima indiscrezione è stata la pagina InstagramUominiedonneclassicoeover: “Lei convive da tempo con un uomo…E adesso aspetta un figlio da lui…Auguri Giulia Quattrociocche…”, ha fatto sapere la fanpage mentre da parte di Giulia, al momento, non è ancora arrivato alcun commento.

GIULIA QUATTROCIOCCHE INCINTA? MISTERO SUL NUOVO FIDANZATO

Giulia Quattrociocche presto mamma? Sembrerebbe di sì dalle ultime indiscrezioni sulla vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne che è sempre stata molto riservata e si è sempre tenuta lontano dai social anche dopo la scelta. Nelle ultime ore, però, il suo nome è balzato nuovamente alla ribalta per i rumors su una presunta gravidanza. A parlare della presunta, dolce attesa della Quattrociocche è stato anche Amedeo Venza. L’esperto di gossip, su Instagram, ha scritto: “Si lascia con Daniele pochi mesi fa…Lei si fidanza con un altro e ora aspetta un bambino…Tutto molto strano…Comunque auguri e figli maschi…”. Le indiscrezioni, dunque, si riveleranno veritiere? Giulia Quattrociocche diventerà davvero presto mamma? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Nel frattempo, sia l’ex tronista che il suo ex fidanzato Daniele Schiavon restano in silenzio.



