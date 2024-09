Giulia Salemi a Verissimo rompe il silenzio: “Io e Pierpaolo Pretelli ci eravamo lasciati”

Stanno vivendo un momento magico Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che presto diventeranno genitori. L’influencer è stata ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 7 settembre 2024, ha parlato della gioia di diventare mamma, dell’amore sconfinato per la nonna che purtroppo non sta per bene e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha anche confessato di aver avuto un brutto momento di crisi con Pierpaolo Pretelli. “Abbiamo passato un paio di momenti importanti di crisi con grande dignità mi viene da dire perché abbiamo sempre tutelato, pur essendo nata la coppia sotto i riflettori, l’uno e l’altra.” ha confessato Giulia Salemi.

Fariba Tehrani e Mario Salemi, genitori Giulia Salemi/ "La separazione? Vissuta male, soffrivo in silenzio"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si erano lasciati, è questa la confessione che l’influencer ha fatto a Verissimo aggiungendo poi: “Non abbiamo mai strumentalizzato….abbiamo avuto una grande pausa che non è durata tantissimo ma effettiva perché sembrava che fosse finita…. La perfezione non esiste, la coppia perfetta non esiste ma esiste, il partner perfetto non esiste ma esiste quello che si chiama trovare un equilibrio nelle difficoltà, perché quando le cose non vanno bene e scricchiola tutto devi trovare la forza e il desiderio di far rifunzionare tutto, che poi alla fine si chiama amore secondo me.” Dalla rottura i due sono usciti più forti di prima ed infatti Gulia ha concluso: “L’amore non era terminato ed è stato stranissimo perché siamo passati da una separazione totale ad un ricorteggiamento. Ci siamo dati un’unica grande chance che poi è quella che ci ha portato a decidere di diventare genitori.

Giulia Salemi quando partorisce?/ "Mio figlio è frutto di un amore maturo e responsabile con Pierpaolo"

Giulia Selemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori: svelato a Verissimo il sesso del figlio: è un maschio

Dopo aver parlato della crisi superata con Pierpaolo Pretelli, confermando così i rumor e le indiscrezioni dei mesi scorsi che davano per certa la loro separazione Giulia Salemi ha voltato pagina e rivelato in modo originale e toccante il sesso del figlio: è un maschietto. Dopo le lacrime e la commozione anche di Silvia Toffanin, l’influencer ha ammesso: “Non so cosa aspettarmi dal diventare mamma. So cosa spero, spero di essere una brava mamma e ci proverò” E subito dopo ha aggiunto: “Inizialmente pensavo che fosse una bambina ma poi la vita ti sorprende ed adesso sono pronta per questa avventura, sono una persona molto affettuosa e spero di essere una mamma per amica per lui e trasmettergli, i miei principi i valori più importanti. Ho paura ma è un nuovo capitolo e sono veramente pronta e aperta a qualsiasi cosa. Il nome? È una tragedia non abbiamo ancora partorito nessun nome.” Insomma periodo d’oro per la coppia e per ora il matrimonio può attendere.