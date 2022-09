Giulia Salemi attacca il Grande Fratello Vip/ “Ecco chi sono i vipponi che deludono”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi svela i vipponi vincenti e deludenti: vincitore annunciato?

Lo scorso 19 settembre 2022, su Canale 5, ha avuto inizio il Grande fratello vip 7, tra le clip di presentazione e le runway dei primi tra i 24 concorrenti del rinnovato reality condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e il ruolo speciale di Giulia Salemi, che già fa parlare di sé. La modella italo-persiana è al centro dell’attenzione mediatica per aver indicato i gieffini che -a margine del debutto TV registrato alla prima puntata del Grande fratello vip 7- sarebbero deludenti, rispetto alle aspettative generali maturate sul loro conto. L’occasione della rivelazione compromettente per i “vipponi deludenti”, rispetto al gusto del pubblico tv, è l’intervento che Giulia Salemi ha fornito in un’intervista concessa a Sophie Codegoni, al web format Casa Chi, parlando del ruolo che ora copre al Gf vip 7, ovvero quella di social trend blaster, e quindi di intermediaria tra le dinamiche della Casa più spiata d’Italia e la risposta del pubblico via social: “Io seleziono i tweet e poi li mando agli autori. E loro hanno detto ‘Dai Giulia è la prima puntata dobbiamo essere buoni’”, racconta.

"Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono andati a letto..."/ Parte la ship GFV

Quindi, la sentenza sui gieffini che avrebbero disatteso le aspettative dei telespettatori: ” Su Twitter il pubblico ha trovato le presentazioni di Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon un pochino deludenti”.

Una rivelazione che potrebbe per certi versi influenzare l’opinione del pubblico in generale o che potrebbe rivelarsi un motivo in più per i telespettatori di studiare i personaggi tv indicati come “deludenti”. Inoltre, nel suo intervento Giulia Salemi non nasconde che ad aver colpito in positivo il pubblico tv siano state le “senior“.

GF Vip 2022, Cristina Quaranta massacra Soleil Sorge/ "L'avrei presa ed affogata..."

Il primo pronostico di Giulia Salemi sul vincitore del GF vip 7

Inaspettatamente, infatti, non sarebbero i giovani a piacere di più al pubblico TV, ma delle femme fatale diversamente giovani, in particolare Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti.

Cosa dichiara Giulia Salemi delle 3 dive della tv nostrana? “Hanno fatto furore e sono tutti pazzi di loro”. “E’ strano, perché io ho sempre preferito la nuova leva”, aggiunge l’italo-persiana. Quindi, viene facile ipotizzare che il Grande fratello vip 7 possa essere vinto da una “senior”. Nel caso in cui l’ipotesi si confermasse, il GF vip avrebbe per il secondo anno di fila un vincitore finale donna, dopo la vittoria che Jessica Selassié ha conseguito al termine del Grande Fratello vip 6.

GF Vip, Patrizia Rossetti "Alex Belli pieno di sé"/ "Lui e Soleil Sorge antipatici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA