Giulia Salemi/ Baci hot con Pierpaolo Pretelli in piscina ma è scontro con Dayane!

Giulia Salemi molla gli ormeggi con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020

Giulia Salemi è sempre in crisi al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di no e possiamo sicuramente dire che in questi due giorni ha mollato gli ormeggi non solo per via delle litigate che l’hanno vista protagonista ma anche per la sua liason con Pierpaolo Pretelli. Le cose per la bella gieffina si mettono un po’ male perché se da una parte i fan dei Gregorelli l’hanno presa di mira per via della sua storia con il bel velino, dall’altra ci sono quelli di Dayane Mello che non hanno gradito il loro ultimo scontro. In molti adesso aspettano di vedere la Salemi fuori dal gioco ma sicuramente la puntata di questa sera non la metterà alla porta visto che sarà uno special di Capodanno con le sole nomination dedicate all’immunità. Ma cosa è successo in questi due giorni? Davvero di tutto. Da una parte abbiamo la questione Pierpaolo Pretelli. I pensieri e le paure dei giorni scorsi hanno lasciato un vero e proprio segno nei due che hanno deciso di andare avanti in questa loro amicizia speciale riempiendosi di coccole e baci. Epocale il bagno in piscina, mezz’ora di baci e strofinamenti che hanno messo a dura prova il bel velino chiuso nella casa da quattro mesi con le sue amiche speciali.

Giulia Salemi e Dayane Mello, lite e lacrime al Grande Fratello Vip 2020

I due sono sempre più vicini e finalmente Pierpaolo Pretelli sembra felice e contento. A complicare la vita di Giulia Salemi, però, ci ha pensato l’amicizia con Dayane Mello. Le parole che la brasiliana ha detto in diretta etichettando la sua storia con Pierpaolo qualcosa di già visto e rivisto, hanno ferito l’influencer che alla fine ha litigato con l’amica. Dall’altro lato, però, ha trovato un muro. Dayane ha chiuso la sua amicizia con lei convinta che sia ancora una bambina e che l’allegria che ha portato nella casa all’inizio ha lasciato spazio ad un sorriso falso che lei non sopporta. Risultato? Giulia Salemi in lacrime e amicizia finita, almeno per ora. Siamo sicuri però che Giulia saprà consolarsi…



