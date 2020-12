Pierpaolo Pretelli bacia in piscina Giulia Salemi/ Copia e incolla della Gregoraci…

La passione ha travolto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, in piscina, in piena notte, si sono concessi tanti baci passionali per la gioia dei fans che sostengono la coppia. Dopo vari avvicinamenti e tentativi di restare a distanza, l’influencer e l’ex velino, complice l’atmosfera gioiosa che si respira nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per gli imminenti festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, si sono concessi un bagno notturno nel corso del quale si sono concessi tanti baci passionali. Le foto e i video del momento travolgente dei Prelemi, come li hanno ribattezzati i fans, hanno inondato Twitter. Oltre ai commenti di approvazione, non mancano quelli in cui spunta il paragone con Elisabetta Gregoraci. Proprio in piscina, infatti, era scattato il bacio tra Pierpaolo Pretelli e la Gregoraci anche se solo per un gioco del Grande Fratello.

PIERPAOLO PRETELLI E GIULIA SALEMI: SCATTA LA PASSIONE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno ceduto alla passione. Entrambi non vogliono bruciare ciò che di bello sta nascendo e, in piscina, oltre a scambiarsi dolci baci, si sussurrano delle teneri parole. “Io sono felice”, sussurra Giulia Salemi. “Anch’io, sono proprio sereno”, aggiunge Pierpaolo Pretelli che sembra aver dimenticato definitivamente Elisabetta Gregoraci. Dopo aver temuto di essere una seconda scelta, la Salemi sta vivendo tutto ciò che di bello le sta regalando la casa del Grande Fratello Vip 2020. “Sarei forzata a trattenermi”, ha ammesso Giulia che, tra le braccia dell’ex velino, ha ritrovato il sorriso. Romantica e sognatrice, in Pierpaolo, Giulia troverà il principe azzurro che sogna? I fans sono tutti dalla sua parte e, tra i tanti tweet, spuntano quelli in cui vengono evidenziati i sorrisi che sfoggiano Giulia e Pierpaolo quando sono insieme.

È stata la mezz’ora più lunga e dura di tutto il GF. 🫂✨🐨💕🧲#prelemi #gfvip pic.twitter.com/GYRR6caP5x — Dimmelo ancora. (@simonadirosa_) December 30, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA