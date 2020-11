Giulia Salemi/ Bacia Tommaso Zorzi e conquista la Contessa, Power! (GF Vip 2020)

Giulia Salemi preferita dal pubblico del Grande Fratello Vip 2020?

Giulia Salemi ha portato una ventata di novità e allegria nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Patrizia de Blanck si trova molto bene con lei e le racconta della sua vita e dei suoi amori (a cominciare proprio dal suo amore iraniano) mentre Elisabetta Gregoraci le ha quasi spifferato, confermato, il famoso contratto con Flavio Briatore. A questo va sommato il fatto e che è stata sempre Giulia, insieme a Stefania Orlando, a spronare Massimiliano Morra ad aprirsi un po’ nella casa e mostrare un altro lato di lui. Insomma, Giulia Salemi ha avuto modo di calarsi subito nei panni della gieffina forse conoscendo un po’ le dinamiche del gioco e forse un po’ agevolata dal fatto di conoscere qualcuno dei partecipanti al programma, Tommy in primis. Proprio con il suo amico in settimana ci è stato un bacio per via del gioco Obbligo o verità voluto dall’influencer.

Giulia Salemi dal bacio a Tommaso Zorzi alle confidenze con la Contessa

Questa è l’unica cosa sopra le righe che Giulia Salemi ha fatto conquistando il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 che ha apprezzato molto anche il suo modo di fare quando ha deciso di tagliare corto sulla questione Enock quando la produzione ha insinuato un’amicizia speciale tra i due. Il calciatore si è trovato subito in sintonia con la nuova arrivata tanto che in molti gli hanno fatto notare che ci sono voluti giorni prima di poterlo abbracciare e baciare, invece Giulia ci è riuscita in poco tempo. Forse in lei vede la faccia pulita di questo GF e da altre poteva temere un po’ anche l’intenzione e la reazione della fidanzata a casa? Siamo sicuri che avremo modo di capire e scoprire come andranno le cose tra loro perché nessuno dei due è in nomination e sicuramente non ci finirà questa sera.



