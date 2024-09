Verissimo, Pierpaolo Pretelli pronto a diventare papà: “Giulia Salemi è dolce e amorevole”

Nella puntata di questo sabato di Verissimo, 14 settembre 2024, è stato ospite anche Pierpaolo Pretelli che presto diventerà papà per la seconda volta. La sua fidanzata Giulia Salemi è incinta e sabato scorso sempre nel salotto di Silvia Toffanin aveva dichiarato che dopo una grave crisi il loro amore ne è uscito rinforzato ed hanno deciso di allargare la famiglia. E sulla nuova paternità Pierpaolo Pretelli ha confessato: “È un’emozione diversa, diciamo, da Leonardo perché già so quello che sto per vivere. Sono più maturo”

E subito dopo Pierpaolo Pretelli ha speso delle parole al miele per la fidanzata Giulia Salemi: “Con lei ho un equilibrio importante e ci siamo ritrovati dopo un periodo complicato, è la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino perché lei è così dolce amorevole. Quando ho visto lei con Leonardo ho pensato: lei sarà la mamma di mio figlio o di mia figlia.” Parlando con Silvia Toffanin l’ex Velino di Striscia la notizia ha spoilerato il nome che gli piacerebbe dare al figlio: “Edoardo, mi piacerebbe ma bisogna vedere Giulia che ne pensa.”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti al matrimonio: “Sarà lei che sposerò”

In chiusura di intervista Silvia Toffanin ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se il matrimonio con Giulia Salemi è nell’aria e se hanno intenzioni di fare questo ulteriore passo avanti. A Verissimo nel dettaglio Pierpaolo ha ammesso: “Mi aspettavo questa domanda. Vediamo, sicuramente è la donna della mia vita, Giulia tranquilla sei la donna che sposerò non so quando, magari prima facciamo questo passo importante del parto. È lei la donna che sposerò però non la vedo come una roba senza il quale non si può continuare. È sicuramente una magia che vorrei vivere però non adesso.”