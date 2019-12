Giulia Salemi, chi è il presunto fidanzato?/ Dopo Francesco Monte spunta…

Sembra proprio che Giulia Salemi sia finalmente pronta a voltare pagina. Il 2019 le ha fatto assaporare la felicità al fianco di Francesco Monte ma anche tante lacrime sempre a causa del tronista che, dal canto suo, ha ritrovato già il sorriso al fianco della sua nuova fidanzata Isabella De Candia e il successo a Tale e Quale Show. Dal canto sua Giulia Salemi ha ripreso in mano la sua vita dopo un periodo no e adesso si sta godendo le vacanze proprio in montagna, sulle alpi francesi a quanto pare e forse non è nemmeno più tanto sola come tutti si aspettano o pensavano. Al momento si tratta solo di gossip ma sembra proprio che uno scatto che mostra la bella Giulia al fianco di un gruppo di amici e un misterioso ragazzo che potrebbe essere il suo presunto fidanzato, almeno secondo quanto rivela il gossip delle ultime ore.

GIULIA SALEMI, NUOVO AMORE IN ALTA QUOTA?

I due non sono stati immortalati insieme alle prese con baci o abbracci passionali ma è bastato qualche scatto che vede Giulia Salemi avvinghiata a questo misterioso giovane per gridare al fidanzamento segreto. Possiamo pensare che la bella Giulia si sia fidanzata o stia frequentando questo ragazzo in compagnia anche di altri amici, fatto sta che lei non ha smentito o confermato la situazione e continua a mostrare i momenti clou delle sue vacanze in montagna, e allora perché non mostrare anche i volti degli amici che sono con lei come spesso ha fatto? Forse davvero vuole nascondere questo presunto fidanzato o non c’è niente di fondato in queste voci? Lo scopriremo solo nelle prossime storie visto che, al momento, non ha ancora preso il suo telefono in mano per commentare la cosa.

