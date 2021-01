Giulia Salemi e Alessio Romagnoli hanno un flirt?/ Signorini: “Lui smentisce furioso”

Giulia Salemi e Alessio Romagnoli hanno un flirt?

Ormai da settimane si continua a parlare di Giulia Salemi e Alessio Romagnoli e del loro presunto flirt. A portare a galla il nome del calciatore sono state le fan dei Gregorelli che sono andate ad urlare fuori dalla casa il nome di Alessio come presunto flirt di Giulia Salemi per mettere in crisi Pierpaolo Pretelli che, in effetti, ha ceduto alle provocazioni alla fine. Il bel velino ha dato di matto nella casa mentre fuori si è continuato a cercare questo presunto Alessio fino a quando non è venuto fuori proprio il nome di Romagnoli reo, forse, di seguire l’influencer sui social. Proprio in quello stesso momento lui si è fatto indietro togliendo il like a Giulia ma ormai il tritacarne era partito e tutto per via di rumors fake.

Alessio Romagnoli fidanzatissimo?

A parlare della questione ci ha pensato proprio Alfonso Signorini che ieri in diretta a Casa Chi su Instagram ha smentito la notizia del loro presunto flirt la notizia secondo cui ci sarebbe stato questo flirt anticipando anche che Romagnoli è furioso perché vittima di una fake news. A lui si è unito poi Gabriele Parpiglia che nel corso della puntata ha detto la sua smentendo il loro flirt portando addirittura una prova data dal suo entourage e confermando anche che lui sarebbe “fidanzatissimo”. I rumors quindi sarebbero falsi e nati solo per una serie di coincidenze e solo per trovare una scusa per far discutere i Prelemi, cosa succederà adesso? Arriverà in casa la smentita ufficiale spazzando via i dubbi di Pretelli?



