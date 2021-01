Alessio Romagnoli fidanzato con Giulia Salemi?/ Spunta quella voce su Soleil Sorge…

Alessio Romagnoli è il presunto fidanzato di Giulia Salemi? Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è scoppiato il caso dopo le urla di alcuni fan che, appostati fuori la casa di Cinecittà, hanno messo in allarme Pierpaolo Pretelli che, nella casa di Cinecittà, sta vivendo un flirt proprio con la Salemi parlando di un presunto fidanzamento tra Giulia e un calciatore.

Di fronte alle parole dei fan, Pierpaolo Pretelli ha immediatamente pensato ad Alessio Romagnoli, difensore del Milan mentre Giulia, infastidita sia dalle voci che dalla reazione di Pretelli, ha cercato di spegnere sul nascere il gossip ricordando a tutti che, avendo già fatto il Grande Fratello, non sarebbe mai entrata nella casa con una situazione sentimentale in sospeso fuori. “Amore ma davvero? Non diciamo sciocchezze, lui si vede con una mia amica fuori…”. Dopo aver rimesso a posto le cose con Pretelli, la Salemi non è più tornata sull’argomento, ma nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza sulla questione.

ALESSIO ROMAGNOLI, DA SOLEIL SORGE A GIULIA SALEMI

Non è la prima volta che Alessio Romagnoli viene accostato ad un reality show. Se in questi giorni, il calciatore del Milan è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Giulia Salemi, in passato, era stato accostato anche a Soleil Sorge. Tutto avvenne durante la partecipazione della Sorge all’Isola dei Famosi dove conobbe Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, cominciando una storia con lui.

All’epoca, a parlare del presunto flirt tra Romagnoli e la Sorge fu proprio Alfonso Signorini. “Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”, si leggeva su Chi. Questa sera farà chiarezza sulle voci della presunta frequentazione tra il calciatore e la Salemi?

