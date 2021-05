Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021/ Televoto e prove inutili!

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez non saranno più amiche ma a quanto pare quando vedono qualcosa che non va riescono ad essere ‘solidali’ anche a distanza. A finire sotto accusa è proprio l’Isola dei Famosi 2021 che continua a destare un po’ di preoccupazione tra il pubblico perché mai come quest’anno con il televoto si è fatto un po’ come si è voluto. Gli eliminati non vanno mai veramente a casa, i premiati non vincono e anche le prove leader adesso iniziano a destare qualche problema. In particolare, le due si sono trovate concordi nel dire che ieri sera qualcosa è andato storto anche se le loro motivazioni e le loro argomentazioni sono un po’ diverse. Da una parte c’è Giulia Salemi che rilancia sull’inutilità del televoto e poi anche dei giochi visto che la squadra di Ignazio Moser è caduta ma proprio lui è diventato leader: “Che vota a fare la gente se chi deve uscire poi non esce?”.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021 per televoto e prova leader

Dubbi anche da parte di Cecilia Rodriguez che difende a spada tratta proprio Ignazio Moser finito in nomination nonostante sia stato il leader della prova. In particolare, proprio sui social, la sorella di Belen ha preso la parola rilanciando: “E’ stata una puntata abbastanza ingiusta visto che nella storia dell’Isola dei Famosi non si è mai visto che un leader finisca poi in nomination. Io a questo punto, se fossi stata una di loro, non avrei fatto alcuna prova.. perché uno spende poi tutte queste energie e poi finisce in nomination.. bah”. Quale sarà la risposta, se ci sarà, da parte della padrona di casa Ilary Blasi?

