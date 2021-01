Giulia Salemi è fidanzata con Alessio Romagnoli?/ Urla al GF Vip, Pretelli in crisi

Prime tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La giornata di oggi per loro è stata movimentata da alcune urla arrivate fuori dalle mura della Casa da parte di una fan del programma che non solo ha rimproverato Pierpaolo per non aver creduto nel rapporto con Elisabetta Gregoraci che l’avrebbe invece aspettato fuori, ma ha poi lanciato una vera e propria bomba su Giulia, svelando che in realtà l’influencer sarebbe già fidanzata. “Giulia Salemi è fidanzata con Alessio!”, sono state le urla oltre le pareti del giardino del Grande Fratello Vip che inevitabilmente accendono in Pierpaolo tanti dubbi. Giulia smentisce e tranquillizza il ragazzo che, pur credendole, rimane con qualche dubbio. Ma chi è questo Alessio con il quale la Salemi sarebbe fidanzata fuori dal Grande Fratello Vip?

Giulia Salemi e Alessio Romagnoli, cosa c’è stato tra loro?

“Chi è Alessio? Sei certa di non conoscere nessun Alessio?”, ha allora chiesto Tommaso Zorzi a Giulia Salemi, “Non conosci nessuno che si chiama così? Dovresti conoscerlo… una persona che frequenti, che hai frequentato”, ha indagato. “Non ho idea di chi possa essere” è stata però la risposta dell’influencer italopersiana. Ma è dal web che arriva la risposta tanto attesa: l’Alessio nominato al Grande Fratello Vip 5 sarebbe Alessio Romagnoli, noto calciatore del Milan. Ci sono stati infatti dei rumor sulla loro relazione qualche tempo fa e infatti la stessa Salemi ha poi confessato in Casa che si tratta di “Qualcosa prima dell’estate, ma non mi ricordo neanche l’ultima volta che l’ho visto. Certo non negli ultimi mesi. Saremo usciti tre volte. Non avrei problemi ad ammetterlo ma non sono io. Non ho il suo numero, niente… ma poi lui? Proprio fantascienza.”



