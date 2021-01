“Hai scambiato il GF Vip per Tinder”/ Video, Tommaso Zorzi: battuta a Giulia Salemi

In queste ore la parola “Tinder” finisce in cima alle tendenze di Twitter ed il merito è ancora una volta di Tommaso Zorzi, l’influencer protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip. Il 25enne, durante una conversazione con Giulia Salemi si è lasciato scappare una battuta prontamente divenuta virale sui social: “Hai scambiato il GF Vip per Tinder!”. Una vera e propria frecciatina relativa alla situazione sentimentale dell’amica che nella spiatissima Casa di Cinecittà si è avvicinata sempre di più a Pierpaolo Pretelli, arrivando addirittura a parlare di un innamoramento.

Una relazione, quella tra i due gieffini, che tuttavia non sarebbe nata sotto i migliori auspici soprattutto per via di una serie di dubbi anche da parte degli stessi inquilini in parte scettici sul loro rapporto, nato dopo il fallito flirt di Pierpaolo con Elisabetta Gregoraci ed i successivi dubbi dell’ex Velino sulla sua ex compagna Ariadna Romero.

TINDER E LA BATTUTA DI TOMMASO ZORZI A GIULIA SALEMI

Proprio quando tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrava scoccare un sentimento forte, ecco che un nuovo evento ha scatenato ulteriori sospetti sulla veridicità della loro relazione nata tra le mura del Grande Fratello Vip. Una voce esterna, infatti, avrebbe insinuato il tarlo in Pretelli parlando di un presunto fidanzato della Salemi, tale Alessio. L’influencer italo-persiana ha prontamente smentito l’indiscrezione ma Pierpaolo non ha potuto evitare di farle delle domande: “Anche che non sia vero, capisci che la mia vita qui dentro, non lo so…”. “Pensa a me, tu non hai pace: io non ho pace! Ogni anno c’ho sempre dei problemi!”, ha replicato Giulia mentre si trovava in giardino con la sua nuova conoscenza e l’amico Tommaso che a quel punto ha sferrato la frecciatina: “Amore, se hai scambiato il Grande Fratello per Tinder!”. Una battuta che non è passata inosservata agli appassionati del reality che l’hanno subito rilanciata e commentata con ironia. Ma cosa intende esattamente Zorzi con le sue parole? Come sappiamo Tinder è la popolare app per incontri. Proprio al GF Vip, nella sua precedenza esperienza, Giulia aveva conosciuto Francesco Monte, al quale si era poi legata sentimentalmente prima di una tormentata rottura. Adesso è invece è il turno di Pierpaolo Pretelli ma in questo inizio di conoscenza sarebbe anche spuntato il nome di un presunto fidanzato misterioso. Inevitabile, per Tommaso, non sfornare una battutina ad hoc da destinare all’amica, già più volte messa in guardia da eventuali delusioni amorose.

Tommaso Zorzi: “hai scambiato il grande fratello per Tinder”#GFVIP pic.twitter.com/8wdWofMljd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021





