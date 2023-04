Giulia Salemi è incinta?/ Il dettaglio sulla felpa: “Futura Milf”. I social scatenati

Giulia Salemi: il successo al Grande Fratello Vip 7

Giulia Salemi ha compiuto 30 anni lo scorso 1° aprile, pochi giorni prima della finale del Grande Fratello Vip 7 che l’ha vista protagonista come esperta dei social. Un ruolo che ha ricoperto con ironia e competenza. Qualche giorno fa, sulle pagine del settimanale Chi, Giulia ha rivelato perché lo scorso dicembre, durante l’assenza di Sonia Bruganelli, non ha accettato di ricoprire il ruolo di opinionista:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: Pasqua da incubo/ "Siamo veramente nei guai..."

“A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “basta**a con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st**nza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale”.

GF Vip, gli "Spartani" insieme a cena/ E con loro spuntano Giulia Salemi e Pierpaolo…

Giulia Salemi è incinta?

Conclusa l’esperienza del Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi è volata a Los Angeles mentre il fidanzato Pierpaolo Pretelli è rimasto in Italia per motivi di lavoro. Nei mesi scorsi i due ragazzi, che si sono conosciuti e innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip, hanno vissuto un momento di crisi, presto rientrato. Nelle ultime ore Giulia Salemi ha pubblicato alcune foto dagli Stati Uniti e un dettaglio in uno degli scatti ha suscitato l’interesse dei suoi follower. L’influencer si è mostrata per le vie della città con indosso una felpa con la scritta: “Future Milf”, ovvero “Futura Milf”. “Milf” sta per “Mother I’d Like to Fu*k”, che indica una madre considerata attraente e desiderabile. Sui social in molti si sono convinti che Giulia Salemi sia incinta e che sia in attesa del suo primo figlio. Al momento l’influencer non ha rilasciato nessun commento a riguardo anche se molto probabilmente si tratta di una collaborazione con il brand della felpa, citato nelle sue stories.

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano?/ "Le ho regalato un anello ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA