Giulia Salemi e Luigi Ammaturo/ Ecco chi è il nuovo fidanzato dopo Francesco Monte

Tra le pagine di “Spy”, Giulia Salemi è stata pizzicata mentre si trovava nella località sciistica di Courchevel. Il settimanale, ha scoperto anche la sua nuova fiamma: Luigi Ammaturo, napoletano doc, figlio di petroliere. Per la ex gieffina le sorprese non sono finite: nel 2020 debutterà anche nella conduzione. La 26enne è stata paparazzata al fianco dell’inseparabile amico stilista Matteo Evandro e un nuovo uomo. Lui, così come scrive Gabriele Parpiglia, è il nuovo amore della Salemi. Un amore inseguito a suon di rose perché il ragazzo, caparbio, ha iniziato a corteggiare Giulia con i fiori. La corteggiava regalandole mazzi di rose rosse spedite prima in forma anonima e solo in seguito firmandole con il suo nome. Per lui è stato un colpo di fulmine fin dalla prima volta che ha visto la persiana, quando sono stati presentati da un pr della Milano by night.

Giulia Salemi ritrova l’amore e debutta alla conduzione

Quando Giulia Salemi ha scoperto chi fosse il suo ammiratore, dispensatore di rose e di buon umore, è stata prudente: ha iniziato un rapporto telefonico per conoscere la personalità del suo spasimante. Poi lo scorso dicembre a cena, beccati sempre da Spy. Di giorno selfie e divertimento nei rifugi, la sera cena nei posti più esclusivi del luogo. Ma le novità d’inizio 2020 per l’ex di Francesco Monte non sono finite qui. La showgirl insieme con il fenomeno del web Tommaso Zorzi è stata scelta per accendere Mediaset Play. La coppia da martedì 14 gennaio debutterà alla conduzione di Play Talk, un format dedicato soprattutto ai giovani dove parleranno dei reality in onda. Su tutti? La pupa e il secchione. Mediaset ha voglia di potenziare la parte legata al web e ha scelto due personaggi fortissimi sui social per attirare l’attenzione e creare contenuti e viralità: la Salemi e appunto Zorzi. Pensate che quest’ultimo ha lanciato un appello ai suoi fan sul web per creare una raccolta fondi per gli incendi che hanno colpito l’Australia e ha superato quota 10.000 euro di fondi raccolti. Il successo della Salemi sui social è indiscusso e ora vedremo come se la caverà alla conduzione.

