Giulia Salemi e Pierpaolo, brutto scherzo del GF Vip/ “Video per voi” ma è quello del bacio con la Gregoraci

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scherzo del GF Vip: “C’è un video romantico per voi” ma è quello del bacio di lui con la Gregoraci

Pierpaolo Pretelli siede al fianco di Soleil Sorge nello studio del Grande Fratello Vip, prendendo il posto di Sonia Bruganelli come opinionista per due settimane. In occasione del suo ingresso in studio, Alfonso Signorini ha pensato ad un regalo speciale: un video che riassume i baci più appassionati che lui e Giulia Salemi, addetta alla parte social del programma, si sono scambiati due anni fa proprio nella Casa del GF Vip. Peccato però che il video mandato in onda è sì un bacio ma non quello di Pierpaolo e Giulia.

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno infatti organizzato per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi uno scherzo: mandano in onda un video in cui l’ex gieffino bacia Elisabetta Gregoraci nella piscina del GF Vip. Una scena ormai iconica di quella edizione di cui tanto si è poi discusso al tempo. Pierpaolo ci scherza su mentre Giulia fa del sarcasmo, ammettendo che si aspettava uno scherzo del genere. Il più imbarazzato è Signorini che se la prende con gli autori, incolpando solo loro di questo scherzo.

