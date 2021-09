Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nozze in vista?/ Lei prende il bouquet e…

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo un’estate d’amore, nel weekend i due ex gieffini hanno partecipato al matrimonio di una coppia di amici. Durante i festeggiamenti Giulia è riuscita a prendere il bouquet della sposa: “Sono venuta qui per corromperla perché sapete cosa voglio? Il bouquet”, ha detto nelle sue storie Instagram l’influencer italo-persiana. La telecronaca del lancio è stata fatta da Pierpaolo Pretelli, mentre la sua fidanzata agguerritissima si lanciava prendere l’ambito mazzo di fiori. “Non c’è più scampo”, ha detto Giulia all’ex velino. “Le domeniche che mi fanno sognare: un matrimonio davvero speciale dove sono riuscita a conquistare l’ambito bouquet”, ha poi scritto su Instagram pubblicando alcuni scatti della giornata.

Anche Pierpaolo Pretelli ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto della romantica giornata: “Godiamoci ogni momento”, è la didascalia alla foto di lui e Giulia Salemi, con il bouquet in mano. Già da diverse settimane si rincorrevano le voci e gli indizi sulla voglia di convolare a nozze della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due ragazzi sono pronti a fare il grande passo? I due hanno trascorso tutte l’estate insieme, passando alcuni giorni anche con il figlio di Pretelli, Leo, nato dalla sua relazione con Ariadna Romero. “Questa vacanza…ciò di cui avevo bisogno”, ha scritto su Instagram pubblicando alcune foto dei giorni trascorsi a Maratea con figlio e fidanzata. Intanto, Pierpaolo si prepara a debuttare in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di “Tale e quale show”, dove ritroverà la ex coinquilina Stefania Orlando.

