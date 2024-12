Quando nasce il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Anche i fan ormai se lo chiedono per ingannare la spasmodica attesa che porterà finalmente all’arrivo del bebè in casa Salemi Pretelli. La data del parto è prevista attorno a metà gennaio, dunque dovrebbero mancare circa due settimane al traguardo. Giulia Salemi e il suo compagno, che sono al settimo cielo e sempre più desiderosi di abbracciare il maschietto in arrivo, stanno intanto cercando di sciogliere i dubbi relativi al nome.

Giulia Salemi in questo senso sembra avere parecchie idee, come si evince da una storia social in cui ha pubblicato una lista infinita di possibili nomi. Da Vittorio a Theo, passando per Ian, Joel, Lian, Victor, Julien, Leandro, Orlando, Ryan, Ezechiele, Louis, Damiano, Aron e tantissimi altri: quando mancano pochi giorni al parto, non mancano le soluzioni all’interno della coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori: ecco quando nasce il figlio in arrivo, le idee sul nome e…

Vedremo dunque se Giulia e Pierpaolo arriveranno al parto con le idee chiare o se invece si lasceranno guidare dalle emozioni del momento. In una intervista rilasciata dalla futura mamma a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, emerge ancora un po’ di confusione da parte della coppia sul nome per il nascituro. Nel frattempo però Pierpaolo e la sua dolce metà hanno deciso di chiamare il bambino “Pistacchio”, un nomignolo affettuoso per addolcire la scelta e ingannare l’attesa.

“Ti aspetto piccolo grande uomo” ha detto Giulia nel corso della stessa intervista in tv. Adesso manca sempre meno, la coppia è pronta a coronare il suo sogno. I fan attendono aggiornamenti sui social da parte di Giulia e Pierpaolo. Probabilmente bisognerà pazientare ancora un po’…