Giulia Salemi: “Mi sto innamorando di Pierpaolo Pretelli”/ “Mi fa battere il cuore..”

Giulia Salemi si sta innamorando di Pierpaolo Pretelli. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si respira aria d’amore e, durante un momento confidenziale con Andrea Zelletta, ammette di essere vicina ad innamorarsi dell’ex velino con cui sta vivendo momenti di passione all’interno della casa. L’occasione per svelare i suoi sentimenti è la lettura di un biglietto sul quale l’influencer ha scritto i suoi desideri per il 2021. Giulia racconta di essersi sempre nascosta dietro il sorriso con cui ha nascosto spesso le sue fragilità. Dopo aver concluso il 2020 nel migliore dei modi grazie al feeling con Pierpaolo Pretelli, la Salemi svela di voler essere davvero felice e che farà di tutto per toccare con mano quel sentimento di serenità e felicità che sta già provando accanto a Pierpaolo.

GIULIA SALEMI CONFESSA I SUOI SENTIMENTI PER PIERPAOLO PRETELLI

Nessuna paura di quello che prova per Pierpaolo Pretelli. Se, inizialmente, Giulia Salemi si era ripromessa di non volersi innamorare per non rivivere l’esperienza vissuta con Francesco Monte, ora, l’influencer non ha più voglia di trattenersi e si sta godendo tutte le emozioni che le sta regalando Pierpaolo Pretelli. “Il mio desidero era innamorarmi di nuovo e provare quel sentimento che ti fa battere il cuore e ti fa andare a dormire e svegliare con il sorriso. Ad oggi ci sono vicina”, ammette Giulia leggendo i suoi buoni propositi per il 2021. Una confessione d’amore che intenerisce Andrea Zelletta a cui la Salemi chiede di non parlarne con nessuno e di tenere per se ciò che gli ha detto. “Rimanga tra di noi. Non mi mettere in imbarazzo”, conclude Giulia. La Salemi riuscirà a confessare i propri sentimenti anche a Pierpaolo Pretelli?



© RIPRODUZIONE RISERVATA