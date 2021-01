Giulia Salemi/ Passione irrefrenabile con Pierpaolo ma con Dayane è guerra!

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020, passione irrefrenabile con Pierpaolo Pretelli nel cucurio

Giulia Salemi ha vissuto una settimana un po’ movimentata. Se lasciamo da parte la piccola parentesi dello show di Capodanno con il Grande Fratello Vip 2020 in cui si è parlato poco di gioco e si è lasciato spazio ad altro, sappiamo bene che questa sera una larga parentesi sarà dedicata proprio a lei e alla sua liason con Pierpaolo Pretelli che tanto scalpore sta creando fuori dalla casa. Il fatto che la giovane influencer sia ricaduta nello stesso “sbaglio” di qualche anno fa, fa discutere e spacca il pubblico tra chi non riesce a sopportare questo suo modo di fare e chi, invece, la trova sincera e spontanea come una normale ragazza della sua età. Intanto il rapporto con Pierpaolo Pretelli si fa sempre più stretto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione nei giorni scorsi con baci bollenti e strani movimenti di mano censurati dalla regia del Grande Fratello Vip 2020 e del cucurio, e sembra che nemmeno le polemiche placherà i loro bollenti spiriti. Pierpaolo è preso di mira dai fan dei Gregorelli e lo stesso succede a Giulia Salemi finita nel mirino di mamma Margherita anche nei giorni scorsi, cosa vedranno i due questa sera nella casa?

Giulia Salemi scaricata da Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

Dall’altra parte c’è lo scontro tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Quest’ultima ha accusato quella che credeva un’amica di aver usato parole poco carine nei suoi confronti e la modella al Grande Fratello Vip 2020 ha ribadito il concetto che l’influencer è troppo bambina per i suoi gusti e quindi ha deciso di non andare oltre con lei nella loro amicizia. Il cruccio di Dayane rimane ancora il famoso gioco in cui Giulia l’ha nominata come la più antipatica della casa e così, messa sotto torchio da Stefania Orlando, ha continuato a ribadire il fatto che la Salemi è solo una conoscente: “Non c’è feeling tra noi, cosa devo fare se non lo sento?”. La conduttrice prova a farle capire che le lacrime della Salemi dopo la discussione con lei forse erano indice di qualcosa di più profondo ma Dayane Mello non vuole sentire ragioni, le cose cambieranno questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA