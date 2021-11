Giulia Salemi/ Pierpaolo Pretelli al fianco della Venier? La gioia della fidanzata

Giulia Salemi segue con grande attenzione l’evolversi della vita professionale del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. E se nella sua avventura a Tale e Quale Show 2021 il ragazzo si sta togliendo delle grandi soddisfazioni, una volta che sarà finita non è detto che non possano aprirsi scenari ancor più suggestivi. E’ infatti sempre più concreta l’indiscrezione che vedrebbe l’ex gieffino al fianco di Mara Venier a Domenica In. A dare credito a questa ipotesi era stata la stessa Mara Venier, per la gioia di Giulia Salemi che ogni venerdì sera è la prima tifosa di Pierpaolo.

Grandi novità in vista, dunque, con la coppia che tra l’altro sembrerebbe orientata a compiere al più presto il grande passo. E’ ormai nota l’indiscrezione lanciata da Nuovo TV, secondo cui Pretelli chiederà la mano di Giulia Salemi subito dopo la fine di Tale e quale Show.

Giulia Salemi sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli

C’è chi continua a sperare che Pierpaolo possa fare la sua proposta nuziale in diretta tv, dato che ormai il pubblico si è molto affezionato alla coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello vip. Ma pensandoci bene è difficile che l’ex concorrente gieffino decida di condividere in mondovisione un momento così personale. Lei intanto gioisce per le soddisfazioni che si sta togliendo nel programma di Conti, dove esibizione dopo esibizione la convince sempre più.

“Ma sta volando o cosa?”, aveva scritto Giulia Salemi durante la puntata della settimana scorsa, elogiandone talento e capacità. Sembrerebbe proprio di sì. Pierpaolo vola verso nuovi traguardi di carriera. Forse Domenica In e Mara Venier lo aspettano. “E io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e quale“, le parole ironiche e speranzose di Pretelli.

