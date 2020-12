“Giulia Salemi sei una sfascia coppie”/ Urla fuori dalla Casa, interviene Pretelli!

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 gli ultimi ingressi hanno scosso gli animi. C’è chi litiga aspramente e chi, invece, trova nuove amicizie speciali come Pierpaolo Pretelli. Il suo avvicinamento a Giulia Salemi arriva in un momento per lui particolare e di confusione sui propri sentimenti. Proprio le dichiarazioni fatte da Pierpaolo sulla sua ex Ariadna Romero, nonché quanto accaduto con Elisabetta Gregoraci, hanno a quanto pare fomentato, senza particolare motivazione, qualche telespettatore che ha deciso di recarsi fuori dalle mura della Casa del GF per urlare contro la Salemi. In particolare, come fa sapere Fanpage, la ragazza è stata accusata di essere “una sfascia coppie”, frase urlata con un megafono che ha toccato molto l’influencer italo-persiana. Di fronte a queste accuse gratuite, Pierpaolo Pretelli è intervenuto, schierandosi subito dalla parte dell’amica.

Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi: “Non c’è nessuna coppia!”

Pierpaolo Pretelli, dopo aver ascoltato le parole del misterioso ‘urlatore, ha deciso di intervenire a difesa della Salemi, rispondendogli: “Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie”. Il fan che ha urlato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere un sostenitore dei ‘Gregorelli’ e, dunque, della coppia Gregoraci-Pretelli, infastidito dall’avvicinamento di Pierpaolo a Giulia Salemi. Un rapporto questo che, stando a quanto dichiarato dal fratello Giulio Pretelli, è destinato a rimanere una semplice amicizia.



