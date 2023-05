Giulia Salemi sostituita da Soleil Sorge a Ciao Darwin?/ Sonia Bruganelli svela…

Giulia Salemi e il caso Ciao Darwin: al suo posto Soleil Sorge?

Scoppia il caso Giulia Salemi intorno a Ciao Darwin. Il programma di Paolo Bonolis tornerà in onda il prossimo autunno e le registrazioni delle puntate sono già in corso. Nelle scorse settimane, Giulia Salemi era stata annunciata dalla stessa Sonia Bruganelli come caposquadra durante la puntata dedicata al mondo delle influencer. Tuttavia, pare, che pochi giorni prima della registrazione della puntata, tutto sia cambiato e che al posto della Salemi ci sarà Soleil Sorge. Sul web è così scoppiata la polemica e in tanti hanno puntato il dito contro Sonia Bruganelli.

Tuttavia, a fare chiarezza, è stata la stessa Sonia. Sui social, infatti, la moglie di Paolo Bonolis, di fronte al commento di un’utente, ha deciso di intervenire e chiarire il motivo per cui non ci sarà Giulia Salemi alla guida della squadra delle influencer.

Sonia Bruganelli fa chiarezza su Giulia Salemi a Ciao Darwin

Cos’è successo esattamente tra Giulia Salemi e la produzione di Ciao Darwin? A far intuire qualcosa è Sonia Bruganelli rispondendo al commento di una signora. “Cara Sonia – ha scritto una utente – lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola. Sostituire Giulia Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo di una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”.

La replica della moglie di Paolo Bonolis, naturalmente, non si è fatta attendere. “E’ accaduto l’esatto contrario!”, ha scritto la Bruganelli. A svelare qualche dettaglio in più, tuttavia, è Pipol Gossip secondo cui la Salemi avrebbe rinunciato a Ciao Darwin perchè la registrazione della puntata era stata fissata nello stesso giorno della festa di Alfonso Signorini ovvero giovedì 11 maggio.

