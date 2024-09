Pierpaolo Pretelli è ormai un punto cardine della televisione italiana; non più una presenza nota dei reality, un ex concorrente di una specifica trasmissione. Negli ultimi anni si è imposto con la sua verve, il suo carisma, sorprendendo anche per la sua capacità mutevole e istrionica testimoniata dai diversi ruoli ricoperti. La sua storia televisiva ovviamente parte da esperienze che comunque fanno parte del suo bagaglio artistico; da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per l’esperienza da ‘Velino’.

Oggi Pierpaolo Pretelli ha però conquistato grande credibilità anche come conduttore, come ‘spalla’ televisiva, così come di inviato che riesce a mediare professionalità e irriverenza. Nel suo futuro non mancano i progetti, dalla passione per la musica come dj all’intuito per la moda come dimostrato dalla linea lanciata di recente – Pence 1979 – che è stata anche occasione per raccontarsi in un’intervista per Vanity Fair.

“In Italia c’è sempre il clichè che se fai una cosa devi fare quello e basta; in realtà io sono una persona molto ambiziosa, cerco di trovare lo stimolo in cose che mi stuzzicano e mi fanno sentire vivo. Questo è proprio il caso della collezione Pence 1979. C’è stata un’alchimia, uno stimolo che è vita”. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli a proposito del suo modo di vivere le passioni in maniera istrionica, senza porre limiti alle proprie passioni. “A prescindere da ciò che il pubblico potrà dire, io andrò sempre per la mia strada. Questo è il mio modo di affrontare le cose in un mondo in cui si è molto esposti e soggetti alle critiche. Tanto ci sarà sempre chi ti punta il dito contro”.

Ovviamente il discorso di Pierpaolo Pretelli – intervistato da Vanity Fair – non poteva che rivolgersi anche al rapporto con la fidanzata Giulia Salemi. Tanti anni insieme ma anche le nubi della crisi confessata da entrambi ma abilmente superata: “Quando un sentimento c’è ed è vivo, basta che uno dei due faccia un passo indietro e inviti l’altro a sedersi, parlare e stilare le cose che non funziona e che sono da migliorare”. Pierpaolo Pretelli ha poi aggiunto: “Noi ne abbiamo parlato in maniera molto matura: l’importante è comunicare. Spesso ci si fa prendere dall’orgoglio e dalla presunzione di avere ragione. Credo che comunicare sia la chiave più duratura nei rapporti”.