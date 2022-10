Giulia Salemi su Ginevra Lamborghini/ “Ha parlato senza azionare il cervello”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi si apre sul caso Marco Bellavia

Mentre riscuote un successo notevole nel ruolo di addetta alla Social Room del GFvip 7 , il Grande Fratello vip corso, Giulia Salemi si pronuncia senza filtri sul caso Marco Bellavia esploso nella Casa con la conseguente punizione esemplare di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci dal reality. L’occasione é una nuova intervista extra GFvip, dove tra le altre dichiarazioni Giulia Salemi si dichiara favorevole ai provvedimenti disciplinari stabiliti dal reality Mediaset per il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia. Ovvero la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto ad eliminazione flash indetto al reality, che ha decretato l’ eliminato Giovanni Ciacci. Al di là delle polemiche web, secondo cui a meritare la punizione fossero anche gli altri gieffini, mostratisi “impermeabili” con tanto di atteggiamenti a sfondo di bullismo assunti al messaggio lanciato da Marco Bellavia nella Casa, volto all’unità nella lotta contro il male di vivere, Giulia Salemi dichiara di aver contattato l’ex Bim Bum Bam sincerandosi del suo buono stato di salute generale dopo il ritiro dal gioco. Questo, per poi dirsi allibita per l’uscita di scena da squalificata della collega influencer, Ginevra Lamborghini: “Sí, ci tenevo a dargli il mio supporto. Sono contenta perché l’ho sentito bene, e aggiungo che sono molto contenta di come il Grande Fratello ha gestito il caso, Alfonso (Signorini, ndr) è stato bravissimo: alcune persone hanno pagato ma penso che sia giusto. Certo, mi dispiace per una ragazza come Ginevra, che avrebbe potuto fare un bel percorso”.

Giulia Salemi contro la gogna a Ginevra Lamborghini post-Grande fratello vip

L’intervento di Giulia Salemi poi prosegue: “È una brava ragazza che ha parlato senza collegare il cervello: quando si è scusata ho sentito sincerità, e spero che questa luce accesa sulla salute mentale possa dare forza alle persone che hanno paura a chiedere aiuto”.

L’ex Grande Fratello vip 5, poi, non si risparmia neanche quando si tratta di difendere Ginevra Lamborghini dalla gogna mediatica che ora la coinvolge via social, per il caso Marco Bellavia: “Però vorrei dire un’altra cosa. Non penso che sia giusto quello che è accaduto sui social: le persone coinvolte chi più, chi meno – hanno chiesto scusa e si sono pentite, quindi non è giusto che il Web faccia con loro quello che queste persone hanno fatto all’interno della Casa. È un cane che si morde la coda. È giusto perdonare”.

