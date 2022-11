Giulia Salemi trasloca con Pierpaolo Pretelli/ Signorini: “Manco foste i Brangelina!”

Grande Fratello vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raggiungono un nuovo traguardo

Prosegue incontrastato l’amore sbocciato al Grande Fratello vip 5 tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che con la notizia che li vede prossimi al trasloco nel nuovo nido d’amore, spiazzano Alfonso Signorini. A dare annuncio per prima del progetto di prendere casa insieme per un progetto di convivenza avviato con il compagno conosciuto per la prima volta nella Casa più spiata d’Italia nel 2017, é stata in una recente intervista a Verissimo, Giulia Salemi.

Palesandosi quindi speranzosa rispetto alla possibilità di stringere i fiori d’arancio per la coppia che lei forma con il suo amato nell’imminente, la modella ha rilasciato quanto segue: “Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti alla convivenza

E in diretta alla nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, andata in onda il 14 novembre 2022 su Canale 5, poi, non sono mancati ulteriori particolari sulla conquista del nuovo nido d’amore da condividere per Giulia Salemi, con Pierpaolo Pretelli. Questo, quando Alfonso Signorini ha incalzato i due fidanzati con un sonoro “eh vabbè, manco foste Brad Pitt e Angelina Jolie…ma dove andrete ad abitare?”. “A Milano, in una casa di 150 mq”, replica quindi Giulia raggiante. «Hai capito la Salemi!», esclama del tutto incredulo il conduttore del gioco Cupido dei Prelemi.

