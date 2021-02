Giulia Salemi “Un mio ex mi ha messo le mani addosso”/ La rivelazione choc

Giulia Salemi esce dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e si avvia verso gli altri programmi di Canale5 cominciando da Verissimo. Proprio domani pomeriggio la bella influencer sarà ospite di Silvia Toffanin che scaverà a fondo anche nel passato della gieffina in attesa di parlare del futuro e, in particolare, della sua liason con Pierpaolo Pretelli. Ma cosa racconterà Giulia Salemi? Sembra che anche domani pomeriggio su Canale5 farà la sua rivelazione choc sul suo fidanzati violento, lo stesso di cui ha parlato anche a Vieni da Me di Caterina Balivo nel momento del lancio del suo libro. All’epoca raccontò: “In passato non ero pronta per raccontarlo, ma da ragazzina un mio ragazzo mi mise le mani addosso, non me lo aspettavo, ma l’ho denunciato, prima mi vergognavo poi ho capito che non dovevo essere io a vergognarmi per questo”.

Giulia Salemi lancia il suo messaggio a favore di tutte le donne e contro la violenza

A quanto pare all’epoca proprio questo misterioso fidanzatino le avrebbe dato uno schiaffo, e non solo, e dopo aver taciuto per un po’, alla fine Giulia Salemi ha deciso di denunciare rompendo quel muro di silenzio e invitando le sue fan a fare lo stesso rivolgendosi anche alle donne in generale. Al momento non ci sono i dettagli di quello che Giulia Salemi dirà in dettaglio nel salotto di Silvia Toffanin ma lo scopriremo solo strada facendo o magari nel pomeriggio quando attraverso il comunicato sarà facile capire di cosa si tratta.



