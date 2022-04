Giulia Scarano, Il Collegio/ “Pagata 230 euro per trentaquattro giorni di show”

Ricordate Giulia Scarano? Aveva partecipato al famoso docu reality Il Collegio, acquisendo una popolarità importante al termine dello show. Grazie alla fama raggiunta con il programma in onda su Raidue, l’ex collegiale è riuscita a togliersi diverse soddisfazioni, ma per quanto riguarda la remunerazione legata alla sua partecipazione, Giulia ha dato la sensazione di non essere pienamente soddisfatta. Infatti, a proposito del cachet previsto per la quinta edizione de Il Collegio, la Scarano ha spiegato che le cifre non sono affatto esaltanti come si potrebbe pensare. “Sfatiamo questo mito… 50 euro a settimana. Io sono stata 34 giorni (tutto il programma) e ho preso 230 euro”, ha raccontato.

Giulia Scarano ‘avverte’ gli aspiranti collegiali: delusa dal cachet del programma

Le cifre, dunque, non sarebbero esattamente da capogiro. Da considerare, però, ci sarebbero altri buoni motivi per partecipare ai casting della nuova edizione, tra cui appunto la possibilità di farsi conoscere e intraprendere collaborazioni sui social. E’ un po’ il sogno che accomuna la maggior parte dei giovani e gli aspiranti collegiali, che in ogni caso dovranno attendere per “iscriversi” in Collegio, dato che i casting per la nuova edizione non sono ancora stati aperti e a dire il vero non è ancora certo che parta na nuova stagione. Gli aspiranti concorrenti incrociano le dita…

