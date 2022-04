Isola dei famosi 2022, 9a puntata/ Diretta e eliminati: tentazione per i Tavassi, Jeremias Rodriguez fuori?

L’isola dei famosi 2022 in onda a Pasquetta: cosa accade alla nuova diretta, gli spoiler tv

Il 18 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, la Pasquetta intrattiene il pubblico tv c0n la nuova nonché nona diretta de L’isola dei famosi 2022, che stando alle relative anticipazioni tv riserverà al grande pubblico del piccolo schermo delle curiose novità, tra cui il verdetto del televoto che vede contrapporsi tra loro 3 naufraghi. Nel corso dell’appuntamento tv de L’isola dei famosi 2022 previsto per il Lunedì dell’Angelo, quindi, si assisterà ad una tentazione per i fratelli Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi. Quale scelta maturerà la coppia di fratelli a L’isola dei famosi 2022?

Uno spazio esclusivo sarà poi dato ad una prova honduregna prevista per Marco Cucolo, che potrebbe registrarsi a beneficio della fidanzata del giovane naufrago, Lory Del Santo. Che Marco Cucolo possa decidere di sostenere un’ardua prova per il conferimento di un privilegio a Lory Del Santo?

Chi rientra alla Palapa da Playa Sgamada dell’Isola dei famosi 2022?

Nel corso della nona diretta de L’isola dei famosi 2022, inoltre, due naufraghi torneranno allo status di concorrenti ufficiali del reality show, in quanto avranno la possibilità di diventare membri delle tribù Tiburon e Cucaracha. A decidere le sorti dei 2 sgamadi sarà il voto dei telespettatori, espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Il popolo del web attivo sui social sarà inoltre chiamato a maturare un’importante decisione sui naufraghi che si sfideranno alla prova leader della nuova diretta.

In tre a rischio eliminazione, al televoto. Chi rischia l’uscita di scena?

Uno tra il concorrente singolo Jeremias Rodriguez e il concorrente unico formato da Estefania Bernal e Roger Balduino, dovrà abbandonare la Palapa, alla volta di Playa Sgamada. Chiaramente, poi, come in ogni altra diretta de L’isola dei famosi 2022, sarà dato spazio anche alle nuove nomination coordinate da Alvin, che metteranno a rischio eliminazione in quanto nominati alcuni concorrenti naufraghi.

