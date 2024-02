Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ Molto più di una musa ispiratrice…

Chi è Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani: il primo incontro avvenuto per caso, poi…

Giulia Settembrini è la fidanzata del celebre cantante Francesco Gabbani. I due stanno insieme da un pezzo, ma sono usciti allo scoperto non più tardi di qualche mese fa, quando l’artista ha presentato la sua dolce metà direttamente negli studi di Radio Deejay. Con un po’ di imbarazzo, Giulia si è avvicinata ai microfoni, raccontando alcuni dietro le quinte della sua storia d’amore con Francesco Gabbani. “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, ed è qua con me”, ha invece detto lui con un sorriso eloquente. Parlando della storia d’amore con Giulia Settembrini, Francesco Gabbani ha spiegato che si sono conosciuti per caso, lontani dalle loro città di origine.

Testo completo “Che sia benedetta e Occidentali's karma” di Fiorella Mannoia/ Video, cover a Sanremo 2024

Il primo incontro, infatti, è avvenuto a Pizzo Calabro, quando Giulia stava lavorando come regista. Da quell’incontro Francesco Gabbani e la sua ‘musa ispiratrice’ non si sono più lasciati e oggi sono più uniti che mai. Così durante l’intervista, Giulia ha stuzzicato il suo Francesco, definendolo “un pochino pignolo”.

Francesco Gabbani/ Cuore d'oro, prima della finale di X Factor 2023 concerto a sorpresa in ospedale

Francesco Gabbani e l’amore per la fidanzata Giulia Settembrini, a lei dedicò il brano Viceversa. Oggi più uniti che mai, anche professionalmente…

Nonostante la pignoleria di Francesco Gabbani, la fidanzata Giulia Settembrini è innamoratissima e la coppia sembra molto affiatata. Francesco Gabbani e Giulia Settembrini sono fidanzati dal 2020, anno in cui il cantante prese parte al Festival di Sanremo con la splendida canzone “Viceversa”, dedicata proprio a lei, ottenendo il secondo posto. Nel corso del tempo, hanno ufficializzato la loro relazione, pur mantenendola al riparo dai riflettori del gossip e del mondo dello spettacolo.

CLASSIFICA E VINCITORE SANREMO 2017/ Podio, chi ha vinto Festival? Francesco Gabbani trionfa. La polemica di Gigi D’Alessio: “Siamo stati usati"

Attualmente, Giulia Settembrini lavora come assistente di Francesco Gabbani ed è spesso coinvolta nel processo creativo delle sue canzoni. Dunque la loro relazione sembra sbocciare non solo a livello sentimentale ma anche professionale, dove Giulia e Francesco appaiono in piena sintonia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA