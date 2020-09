Giulia Sol è Whitney Houston/ Video, confronto con The Voice (Tale e Quale Show)

Giulia Sol è Whitney Houston nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 in onda venerdì 25 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. L’attrice teatrale e cantante è stata una delle sorprese della decima edizione del varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Raiuno. La Sol, infatti, si è calata nei panni di Giorgia in modo impeccabile conquistando il plauso del pubblico e anche quello della giuria. Questa settimana però la Sol dovrà vedersela con un vero mito della musica mondiale: l’indimenticabile Whitney Houston. Una prova non facile per la giovane cantante chiamata ad omaggiare il grandissimo talento di “The voice”, la cantante americana di “I Will always love you”, “I’m nothing”, “I wanna dance with somebody” e tante altre hit che hanno fatto la storia della musica mondiale. Un’imitazione difficilissima, ma che potrebbe rivelarsi un vero e proprio trampolino di lancio per la giovane attrice teatrale e cantante che durante la prima puntata si è già fatta notare per la sua voce e la sua presenza scenica.

Giulia Sol imita Giorgia: la sua “Come saprei” conquista la giuria

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Giulia Sol debuttare sul palcoscenico del varietà del venerdì sera di Raiuno. Una prima imitazione non facile, almeno sulla carta, visto che la giovane cantante si è dovuta calare nei panni di Giorgia cantando “Come saprei”. Trucco e parrucco superato a pieni voti così come l’imitazione della Sol che è stata premiata da tutti la giuria. “Nome impegnativo. Il lavoro più bello senza sminuire le tue doti canore lo hanno svolto al trucco, sei stata molto brava a cogliere gli aspetti fisici di Giorgia. Vocalmente tu hai una timbrica più forte ma ti ho trovata più grintosa. Sei stata comunque bravissima” – ha detto Loretta Goggi con Panariello che, quotando proprio la giudice, ha aggiunto “per cercare di imitare Giorgia ti sei anche un po’ contenuta”. Infine il parere di Vincenzo Salemme, che ha detto: “anche se il timbro non è somigliantissimo sei una cantante strepitosa: Giorgia è una voce italiana classica, tu mi sembri più moderna nello stile”. Sul finale poi la concorrente ha voluto dedicare la sua performance alla città di Bergamo: “voglio dedicare l’esibizione alla mia città, Bergamo”. L’imitazione di Giorgia ha visto la Sol classificarsi al terzo posto con 41 voti. Un ottimo risultato.

Ecco il video di Giulia Sol nei panni di Giorgia in “Come saprei”





© RIPRODUZIONE RISERVATA