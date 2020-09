GIULIA SOL E’ GIORGIA/ “Come Saprei”, esibizione dedicata a Bergamo

Interpretazione intensa di Giulia Sol nei panni di Giorgia con “Come Saprei”. Loretta Goggi chiede, avendo risposta affermativa, se sia un nome d’arte. “Nome impegnativo. Il lavoro più bello senza sminuire le tue doti canore lo hanno svolto al trucco, sei stata molto brava a cogliere gli aspetti fisici di Giorgia. Vocalmente tu hai una timbrica più forte ma ti ho trovata più grintosa. Sei stata comunque bravissima.” “Sono d’accordo con Loretta,” spiega Giorgio Panariello, “per cercare di imitare Giorgia ti sei anche un po’ contenuta.” Vincenzo Salemme: “Anche se il timbro non è somigliantissimo sei una cantante strepitosa: Giorgia è una voce italiana classica, tu mi sembri più moderna nello stile”. Giulia ha chiuso dicendo: “Voglio dedicare l’esibizione alla mia città, Bergamo”. (agg. di Fabio Belli)

Giulia Sol è Giorgia con “Come Saprei”

Giulia Sol è Giorgia e canta “Come Saprei”. Giulia Sol farà parte del cast di Tale e Quale Show che parte oggi, 18 settembre, su Rai 1. È una cantante di alto livello, capace di mostrare tutte le sue qualità nel corso degli ultimi anni. Fin da piccola, non ha nascosto una notevole passione nei confronti del teatro e della musica. Ha saputo farla canalizzare in senso positivo, maturando anno dopo anno e acquisendo l’esperienza necessaria per entrare a far parte del mondo della Rai. Tuttavia, fino ad oggi, Giulia non si è fatta ancora vedere sul piccolo schermo. Un passaggio fondamentale per una carriera pronta a spiccare il volo. Lo stesso non si può dire per quanto concerne il settore teatrale, dato che la ragazza bergamasca sta lavorando da diverso tempo allo spettacolo Ghost – Il musical, che sarà in scena durante la stagione 2020-2021.

Giulia Sol, un impegno costante nella musica

Di sicuro, Giulia Sol è una giovane molto attiva che saprà farsi valere nei prossimi anni, grazie a qualità universalmente riconosciute. Giulia fa parte del gruppo musicale femminile VociSole, che gira per l’Italia mescolando numerosi generi molto apprezzati dalla gente. Non si sa molto, invece, riguardo alla sua sfera sentimentale. Infatti, al momento, la ragazza sembra essere single. Tuttavia, gestisce un profilo di Instagram con numerosi follower e si mantiene in stretto contatto con un’elevata quantità di fan. Ora non resta altro che la consacrazione definitiva, un’occasione che Giulia Sol coglierà sicuramente al volo grazie a Tale e quale show e al conduttore Carlo Conti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA