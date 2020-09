Tale e Quale Show 2020, 1a puntata/ Concorrenti, giuria e diretta: torna Cirilli

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA TALE E QUALE SHOW 2020

Venerdì 18 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata di Tale e Quale Show 2020. La trasmissione, giunta alla decima edizione, sarà, come sempre, condotta da Carlo Conti che, per festeggiare nel migliore dei modi il decimo anniversario del programma, ha messo su un cast stellare e di grande valore artistico. Al suo fianco, inoltre, ci sarà anche uno dei personaggi più amati delle scorse edizioni di Tale e Quale Show ovvero Gabriele Cirilli che, dopo essere stato un concorrente e un ospite speciale per diverse edizioni, ha lasciato lo show nel 2018. Per la decima edizione, però, torna per la grande gioia del pubblico a cui regalerà delle imitazioni imperdibili. E’ stato confermato, invece, lo staff dei professionisti che prepara i concorrenti ovvero i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

I CONCORRENTI DI TALE E QUALE SHOW 2020

Dieci concorrenti sono pronti ad esibirsi sul palco di Tale e Quale Show 2020 trasformandosi nei più grandi artisti della musica italiana e internazionali. Chi sono i dieci vip che hanno superato le varie selezioni convincendo Carlo Conti e gli autori di Tale e Quale show a puntare sul loro talento? Sul palco dello Studio 5 si metteranno in gioco la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, l’attore Sergio Muniz che ha una grandissima passione per la musica e Francesco Paolantoni, il cantante Pago, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Virginio, cantante ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e l’attore e doppiatore Luca Ward. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi realizzate dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

LA GIURIA: NOVITÀ IN QUESTA EDIZIONE?

Squadra che vince non si cambia e, così, dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha confermato i nomi dei vip che formano la giuria e che, nel corso delle varie puntate, giudicheranno le esibizioni dei concorrenti stilando, al termine di ogni appuntamento, una classifica. La giuria sarà così formata dall’attrice, imitatrice e showgirl Loretta Goggi, presente in giuria sin dalla prima edizione, dall’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme e dall’attore nonché grande amico del conduttore toscano, Giorgio Panariello. Una giuria di qualità che darà vita anche a divertenti siparietti.



